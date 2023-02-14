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الرياضي

دوري ناشئي الجودو ينطلق السبت في كلباء

دوري ناشئي الجودو ينطلق السبت في كلباء
14 فبراير 2023 12:15

 

أبوظبي (الاتحاد)
يغلق يوم غد باب التسجيل للمشاركة في بطولة دوري الناشئين للجودو الذي ينطلق السبت في صالة مركز ناشئة مدينة كلباء، ضمن أجندة الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، والتي تتجدد إقامتها تحت رعاية محمد بن ثعلوب رئيس الاتحاد بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وتحدد موعد الميزان من السادسة وحتى السابعة من مساء يوم الجمعة بنادي الشارقة، وأكاديمية ماترنا في دبي ومركز ناشئة كلباء، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط الفنية التي شملتها اللائحة الفنية للبطولة.
وأشارت اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة للمشاركة المفتوحة لكافة الجنسيات من مواطنين ومقيمين، وسمحت بمشاركة 6 لاعبين في كل وزن من الفئات العمرية التي تحددت بإعمار مواليد 2006,2007,2008، وتحددت أوزان تلك الفئة العمرية بـ 8 أوزان وهي: تحت 50 كجم، 55، تحت 60، تحت 66، تحت 73 كجم، تحت 81، تحت 90، وفوق 90 كجم، وأكملت اللجنة الفنية للبطولة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكلباء كافة الترتيبات لإنجاح البطولة، وفقاً للجدول الزمني للبطولة العمرية التي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً وتبدأ الأدوار التمهيدية للبطولة في التاسعة والنصف من صباح السبت، فيما تبدأ الأدوار النهائية في الخامسة والنصف من نفس اليوم، وتليها مراسم التتويج. 

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