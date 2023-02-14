كونتي: توتنهام لا يستطيع تحمل المزيد من الإصابات



ميلان (رويترز)

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، عشية خوض ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ميلان، إن فريقه سيكون في مأزق إذا تعرض للمزيد من الإصابات.

وسيقود كونتي، الذي عاد إلى قيادة الفريق من الملعب خلال الهزيمة أمام ليستر سيتي يوم السبت الماضي عقب تعافيه من جراحة في المرارة، فريقه المبتلي بالإصابات أمام ميلان في سان سيرو اليوم الثلاثاء.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمراً صحفياً: «خوض الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون صعباً حقاً. في نفس الوقت علينا تجنب إصابة أخرى وإلا سنواجه مشكلة».

وخسر توتنهام قائده وحارسه هوجو لوريس بسبب إصابة في أربطة الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل.

ويغيب أيضاً كل من لاعبي الوسط رايان سيسينيون الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ورودريجو بنتانكور الذي أصيب بتمزق في أربطة الركبة بعد أن سجل هدفاً في الهزيمة 4-1 على ملعب ليستر.

وكذلك إيف بيسوما عقب خضوعه لعملية جراحية يوم الجمعة الماضي، لإصابته بكسر في الكاحل الأيسر.

وقال كونتي: «في الأيام السبعة الماضية تعرضنا لأربع إصابات خطيرة. أعتقد أن البقاء سوياً هذا الموسم مهم للغاية، وكذلك في مثل هذا الوضع من المهم محاولة صنع الروح الصحيحة بالفريق».

وقال المدرب البالغ من العمر 53 عاماً، والذي غاب نفسه عن الملاعب بعد إصابته بالتهاب في المرارة وخضوعه لجراحة لإزالتها، إن الموقف كان صعباً، لكنه كان يبحث عن حل لتشكيلة فريقه خارج ملعبه أمام ميلان.

وأضاف المدرب الإيطالي: «نتحدث عن لاعبين شابين، سكيبي (أوليفر سكيب) وبابي سار. (إنها) مباراتهما الأولى في دوري أبطال أوروبا، وهما صغيران للغاية يبلغان من العمر 22 و20 عاماً، لهذا السبب تحديداً يجب أن نكون جيدين لمساعدتهم على التغلب على هذه الرهبة، ومن ثم نثق بهم.»

وأنهى ميلان سلسلة من سبع مباريات من دون انتصارات في كافة المسابقات، بفوزه 1- صفر على ضيفه تورينو يوم الجمعة الماضي، ويأمل مدربه ستيفانو بيولي في أن يرفع دوري أبطال أوروبا من مستوى فريقه.

وقال في مقابلة مع محطة النادي التلفزيونية: «عانينا من تلك النتائج السلبية والفوز على تورينو عزز معنوياتنا. بصرف النظر عن ذلك، عندما تخوض مباريات دوري الأبطال لا يهم المستوى الذي أنت عليه، اذا كنا نلعب على هذا المستوى، فهذا يعني أننا أقوياء وكذلك توتنهام، لذلك يجب أن نحاول تقديم أداء أفضل بداية من الليلة».