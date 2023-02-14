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نزيف ليفربول يتوقف في «الميرسيسايد»

نزيف ليفربول يتوقف في «الميرسيسايد»
14 فبراير 2023 07:30

لندن (د ب أ)
سجل ليفربول انتصاره الأول في عام 2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ضيفه إيفرتون 2 /صفر في ديربي ميرسيسايد، الذي جمع بينهما ضمن المرحلة الثالثة والعشرين. 

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله قائد منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 36، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها داروين نونيز، قبل أن يرسل تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، قابلها صلاح بتسديدة قوية في الشباك مستغلاً التقدم الخاطئ للحارس جوردان بيكفورد. 

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف المهاجم الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول، بعد تمريرة من ترينت أرنولد قابلها جاكبو بتسديدة مباشرة في الشباك. 

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 32 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر. 

ويرجع أخر انتصار لليفربول في الدوري الإنجليزي إلى 30 ديسمبر من العام الماضي، حينما تغلب على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ومنذ ذلك الحين خسر الفريق أربع مرات وتعادل مرتين على مستوى جميع المسابقات، بجانب فوزه على وولفرهامبتون بهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول
إيفرتون
محمد صلاح
الدوري الإنجليزي
جوردان بيكفورد
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