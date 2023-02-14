إنتر ميلان يعود بالندم من سامبدوريا

روما (رويترز)

تعادل إنتر ميلان صاحب المركز الثاني سلبياً مع مضيفه المتواضع سامبدوريا، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث شعر فريق المدرب سيموني إنزاجي بالندم لإهدار العديد من الفرص في ليلة ضبابية في جنوة.

ويتصدر نابولي ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة من 22 مباراة، بينما يملك إنتر 44 نقطة، فيما يملك كل من أتلانتا وروما وميلان 41 نقطة.

وسيطر إنتر على الشوط الأول لكن سامبدوريا نجح في النجاة من موجة تلو الأخرى من الهجمات، بفضل العمل الدفاعي الذكي والكثير من الحظ.

وتسلل الاحباط إلى الفريق الزائر بشكل واضح مع قرب النهاية، لكنه كان باهتاً وبطيئاً في بناء الهجمات مما منح سامبدوريا فرصاً لإفسادها.

واقترب فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن حارس سامبدوريا إيميل أوديرو حافظ على نظافة شباكه.

وظل سامبدوريا في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان.