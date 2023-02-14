الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي بطل دوري تحت 14 سنة «أ»

شباب الأهلي بطل دوري تحت 14 سنة «أ»
14 فبراير 2023 04:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العين يستلهم «شخصية البطل» لاستعادة القمة
شباب الأهلي والظفرة.. انطلاقة مبكرة للجولة 17

 توج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة تحت 14 سنة (أ)، فيما فاز فريق الإمارات بلقب المسابقة نفسها للفئة «ب». وحسم شباب الأهلي اللقب «أ» بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصل صاحب المركز الثاني، وتفوق على العين بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من البطولة. وشارك في البطولة عشرة فرق، وجاء ترتيبها على النحو الآتي: شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، الجزيرة، النصر، العين، خورفكان، اتحاد كلباء، بني ياس، الظفرة. وحقق فريق الإمارات لقب دوري «ب»، بعد أن تصدر المنافسة برصيد 51 نقطة، متقدماً على أقرب منافسيه دبا بـ 11 نقطة، وكان الإمارات حقق الفوز على حتا في المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وجاء ترتيب الفرق العشرة المشاركة في المسابقة على النحو الآتي: الإمارات، دبا، البطائح، الرمس، حتا، العروبة، الحمرية، المدام، مسافي، التعاون.

شباب الأهلي
آخر الأخبار
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©