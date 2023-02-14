شباب الأهلي بطل دوري تحت 14 سنة «أ»

دبي (الاتحاد)

توج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة تحت 14 سنة (أ)، فيما فاز فريق الإمارات بلقب المسابقة نفسها للفئة «ب». وحسم شباب الأهلي اللقب «أ» بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصل صاحب المركز الثاني، وتفوق على العين بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من البطولة. وشارك في البطولة عشرة فرق، وجاء ترتيبها على النحو الآتي: شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، الجزيرة، النصر، العين، خورفكان، اتحاد كلباء، بني ياس، الظفرة. وحقق فريق الإمارات لقب دوري «ب»، بعد أن تصدر المنافسة برصيد 51 نقطة، متقدماً على أقرب منافسيه دبا بـ 11 نقطة، وكان الإمارات حقق الفوز على حتا في المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وجاء ترتيب الفرق العشرة المشاركة في المسابقة على النحو الآتي: الإمارات، دبا، البطائح، الرمس، حتا، العروبة، الحمرية، المدام، مسافي، التعاون.