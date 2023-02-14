«أبوظبي للشطرنج» يكرم أصحاب الإنجازات في 2022

مصطفى الديب (أبوظبي)

كرم نادي أبوظبي للشطرنج لاعبيه ولاعباته المتميزين والمتميزات عن عام 2022، وذلك خلال الحفل الذي نظمه النادي بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس محمد عمير المنصوري وإبراهيم المرزوقي وسهيل العوضي، وكذلك سعيد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد أحمد الخوري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للشطرنج.

ورحب حسين الخوري بالحضور، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة هو الرافد الرئيسي وراء كل النجاحات التي يحققها أبناء وبنات النادي، وأشاد بالمجهود الذي يبذله اللاعبون واللاعبات في سبيل رفع راية الإمارات خفاقة في المحافل الخارجية، وكذلك تشريف النادي في المنافسات المحلية.

ووجه التهنئة للمتميزين المكرمين، مؤكداً أن النادي سوف يواصل مجهوداته من أجل مزيد من التقدم والرقي، ومزيد من الإنجازات الخارجية التي تساهم في وضع رياضة الإمارات على الخريطة العالمية.

كما تحدثت روضة عيسى السركال بطلة آسيا والإمارات خلال الحفل نيابة عن المكرمين، موجهة الشكر إلى النادي على المجهودات التي يبذلها في سبيل تطوير لاعبيه ولاعباته، وتحفيزهم دائماً على تحقيق الإنجازات الخارجية التي تخدم رياضة الإمارات.

وعبرت عن سعادتها بالتكريم، واعدة بمواصلة نهج التميز مستقبلاً لتشريف رياضة الإمارات بشكل عام، وللتأكيد على تطور رياضة المرأة الإماراتية.

وجاءت روضة السركال على رأس المكرمين في حفل أبوظبي للشطرنج، وذلك بعد تميزها في العام الماضي وحصولها على لقب أستاذ دولي وحصد فضية بطولة آسيا للهواة، فضلاً عن الإنجازات المحلية، كما تم تكريم اللاعب عمران الحوسني لحصوله على ذهبية كأس رئيس الدولة، فضلاً عن عدة ذهبيات محلية، وصعدت لاعبة النادي أفا سليمانوفا على منصة التكريم بعد حصولها على ذهبية بطولة الإمارات للشطرنج الكلاسيكي، وكذلك ذهبية بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف، كما تم تكريم الريم الحمادي صاحبة ذهبية بطولة الإمارات فئة عشر سنوات، ووصولها للنقطة 1251 لأول مرة، أما راشد أبو بكر فتم تكريمه لرفع تصنيفه الدولي أكثر من 250 نقطة في عام واحد، فضلاً عن فوزه بفضية الإمارات للناشئين.

كما تم تكريم كل من أبيناف بيني وميرا الحمادي وأنانت ناريان وحمدان إدريس وحميد الزعابي وحميدان الزعابي، وفريق الناشئين فئة 14 سنة، وفريق الناشئات فئة 10 سنوات، واختتمت فعاليات الحفل بتكريم مدربي النادي الذين لعبوا دوراً هاماً في تفوق اللاعبين واللاعبات، وهم أدم طوخاييف وفؤاد الطاهر وماريا جيفورجيان وبوجدان جاربيا ومارلون كوناتان.