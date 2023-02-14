شباب الأهلي والظفرة.. انطلاقة مبكرة للجولة 17

معتصم عبدالله (دبي)



يستقبل شباب الأهلي وصيف «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 33 نقطة، ضيفه الظفرة «قبل الأخير» برصيد 7 نقاط، مساء اليوم على استاد راشد، في انطلاقة مبكرة للجولة 17، بداعي مشاركة «الفرسان» المرتقبة في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022 في مواجهة منافسه الهلال السعودي الاثنين المقبل على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن تعقبها مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي التي تقام بنظام التجمع لأندية غرب آسيا.

وتُلعب بقية مباريات «الجولة 17» في دوري أدنوك للمحترفين يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي خورفكان والشارقة، اتحاد كلباء والعين، الوصل والنصر، وتختتم الجولة السبت بمواجهات عجمان ودبان والوحدة والبطائح، والجزيرة وبني ياس.

وينشد «الفرسان» تحقيق فوز معنوي في مواجهة ضيفه «فارس الظفرة» المترنح، بهدف استعادة قمة الترتيب «مؤقتاً» بعد فقدانه الصدارة لمصلحة منافسه الشارقة، بالتعادل 1-1 أمام مضيفه الوحدة في الجولة الماضية، وذلك قبل مباراته الأكثر أهمية أمام منافسه الهلال السعودي الاثنين المقبل في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وكان شباب الأهلي الممثل الوحيد للإمارات في الأدوار الاقصائية لأبطال آسيا 2022، حجز مقعده في دور الستة عشر بعدما حل وصيفاً في ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول، برصيد 10 نقاط خلف فولاد خوزستان «المتصدر» بـ 12 نقطة، وحافظ «الفرسان» على سجله خالياً من الخسارة في الدور الأول بتحقيقه انتصارين مقابل التعادل في 4 مباريات في المجموعة التي ضمت أيضاً الغرافة القطري وأهال بطل تركمانستان.

ويستذكر لاعبو «الفرسان» في مباراة الظفرة خسارة المواجهة الأخيرة في الدور الأول 2-3 على ملعب الأخير، وهي الخسارة الأولى أمام «فارس الظفرة» في آخر 16 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري، بعدما التقيا في 25 مباراة حقق شباب الأهلي الفوز في 11، مقابل 5 انتصارات للظفرة، والتعادل في 9 مواجهات أخرى.

«الأرض» تساند «الفرسان»

تتباين نتائج شباب الأهلي والظفرة في المباريات «على الأرض» و«خارج القواعد»، قبل المواجهة، حيث يعد «الفرسان» ثاني أعلى الفرق حصداً للنقاط في المباريات على ملعبه برصيد 16 نقطة خلف العين المتصدر بـ17، في الوقت الذي يعد فيه «فارس الظفرة» الفريق الوحيد الذي لم ينجح في حصد أي نقطة في 8 مباريات خارج ملعبه.