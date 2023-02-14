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«أبيض الشاطئية» يختتم المرحلة الأولى من الإعداد لـ «الآسيوية»

«أبيض الشاطئية» يختتم المرحلة الأولى من الإعداد لـ «الآسيوية»
14 فبراير 2023 04:29

دبي (الاتحاد) 

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اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المرحلة الأولى من فترة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها مدينة باتايا في تايلاند خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل. وخاض منتخبنا الوطني خلال الأسبوع الماضي ثلاث مباريات ودية أمام نظيره الكويتي في ملعب الممزر بدبي، حيث فاز في مباراتين وخسر واحدة بنتائج 5-2 و5-1 و-2، على التوالي.
ويتواصل برنامج التجارب الإعدادية لأبيض الشاطئية الذي سيخوض ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب المغربي في نهاية الأسبوع الحالي، وثلاث مباريات أخرى في مواجهة بطل العالم الحالي المنتخب الروسي، فيما تستمر التدريبات اليومية والإعداد لمنتخبنا من أجل الوصول إلى أفضل المراحل الممكنة من التركيز الذهني والجاهزية البدنية، قبل السفر إلى تايلاند الشهر المقبل.

أبيض الشاطئية
كأس آسيا
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