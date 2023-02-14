بالسلاح بطل المحترفين والملا ملك «الاستعراض»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار مساء الأحد على منافسات الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي بمشاركة 60 متسابقاً في 11 فئة يمثلون دول الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، المجر، اليابان، المغرب، الأردن، فلسطين وهنغاريا.

وحصد المركز الأول في فئة واقف جي بي 1 الإماراتي عمر عبدالله راشد، وحل ثانياً الياباني يوما كوازاكي وثالثاً الإماراتي خليفة بالسلاح، وفي فئة جالس جي بي 3 كانت المنصة إماراتية بحلول خليفة المرزوقي في المركز الأول وثانياً عبدالله الحمادي وثالثاً جمال الجناحي، وفي فئة واقف جي بي 2 تمكن من إحراز المركز الأول سعيد محمد العوضي وحل ثانياً الإماراتي حمد عيسى الحمادي وثالثاً المتسابق القطري وليد الشرشيني، وفي فئة جالس جي بي 2 تمكن من إحراز المركز الأول القطري خالد المهندي وثانياً الإمارات عامر حوير وثالثاً الإماراتي خالد المازمي، وعبر منافسات الناشئين حل في المركز الأول في فئة 3.1 يوسف رمضان من الكويت، في حين أحرز المركز الأول في الناشئين 3.2 سعود محمد العوضي من الإمارات، وجاء أولاً في فئة ناشئين 3.3 علي عيسى العلي من الإمارات.

وتواصلت منافسات الفئات المختلفة عبر فئة جالس جي بي 4 بحلول أحمد الحرمي من البحرين في المركز الأول، وجاء ثانياً الكويتي يوسف الشريده وثالثاً الإماراتي أحمد الحمادي، وفي فئة المخضرمين حقق المركز الأول حريز المر بن حريز وحل ثانياً سعود النعيمي وثالثاً محمد محسن، وفي فئة جالس جي بي 1 حقق المركز الأول الإماراتي خليفة بالسلاح وحل في المركز الثاني حل من هنغاريا كاسزا ستيفان وجاء ثالثاً الإمارات راشد الطاير.

وكانت المتعة حاضرة من خلال فئة الحركات الاستعراضية بإحراز راشد الملا المركز الأول، فيما حل ثانياً المغربي ياسين فضلي وثالثاً من السعودية فارس باحداق.

من جهته، هنأ ناصر الظاهري مشرف عام السباق الأبطال، وأشاد بالندية الكبيرة التي تحلى بها كافة المشاركين والقتالية الكبيرة من أجل الوصول للمراكز الأولى عبر مرحلتي السباق. وقال: كانت المنافسة قوية والندية حاضرة في كل فئة والجميع قدم أفضل ما لديه من أجل الوصول للمراكز الأولى، لاحظنا الحماس لدى المتسابقين في كل مرحلة وأيضاً الرغبة في تقديم أفضل العروض في آخر جولات الموسم.