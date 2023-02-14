الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اختتام زوجي البولينج لذوي الإعاقة السمعية

اختتام زوجي البولينج لذوي الإعاقة السمعية
14 فبراير 2023 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة ولجنة الصمّ، بطولة زوجي البولينج التي احتضنتها صالة خليفة الدولية للبولينج بمدينة زايد الرياضيّة بأبوظبي، في إطار الموسم الرياضي 2022-2023.
وشارك في البطولة ثمانية وثلاثين لاعباً شكلوا تسعة عشر فريقاً ممثلين لخمسة أندية هي دبي لأصحاب الهمم، العين، أبوظبي، عجمان لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانيّة. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الزوجي «عدنان الجابري»، «سالم المنصوري» من نادي أبوظبي بالمركز الأول بعد أن حققا مجموع نقاط بلغ 2095 نقطة، بينما حصل على وصافة البطولة زوجي دبي لأصحاب الهمم «وليد ارجمند»، «سعود الشامسي» برصيد من النقاط بلغ 2084 نقطة، ثمّ جاء في المركز الثالث «أيمن المقبالي»، «طارق شهاب» ثنائي فريق الزوجي لنادي دبي لأصحاب الهمم.

البولينج
آخر الأخبار
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©