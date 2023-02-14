اختتام زوجي البولينج لذوي الإعاقة السمعية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة ولجنة الصمّ، بطولة زوجي البولينج التي احتضنتها صالة خليفة الدولية للبولينج بمدينة زايد الرياضيّة بأبوظبي، في إطار الموسم الرياضي 2022-2023.

وشارك في البطولة ثمانية وثلاثين لاعباً شكلوا تسعة عشر فريقاً ممثلين لخمسة أندية هي دبي لأصحاب الهمم، العين، أبوظبي، عجمان لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانيّة. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الزوجي «عدنان الجابري»، «سالم المنصوري» من نادي أبوظبي بالمركز الأول بعد أن حققا مجموع نقاط بلغ 2095 نقطة، بينما حصل على وصافة البطولة زوجي دبي لأصحاب الهمم «وليد ارجمند»، «سعود الشامسي» برصيد من النقاط بلغ 2084 نقطة، ثمّ جاء في المركز الثالث «أيمن المقبالي»، «طارق شهاب» ثنائي فريق الزوجي لنادي دبي لأصحاب الهمم.