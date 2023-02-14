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مبابي يختار مصيره

مبابي يختار مصيره
14 فبراير 2023 09:30

باريس(د ب أ-ستاتس بيرفورم)

ينتظر كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، حتى اللحظات الأخيرة لاتخاذ القرار بشأن مشاركة نجمه الشاب كيليان مبابي أمام بايرن ميونيخ الألماني اليوم، في افتتاح جولة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

وتدرب النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي أمس قبل المباراة المرتقبة. 

وكانت الشكوك قد حامت بشكل كبير حول إمكانية مشاركة الثنائي، لكن يبدو أنهما أصبحا متاحين للمشاركة إلى جانب النجم البرازيلي نيمار في المباراة. 

وعانى باريس سان جيرمان من العديد من الكبوات منذ نهاية كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وقد كانت الهزيمة أمام موناكو 1/ 3 السبت بمثابة أحدث كبوة للفريق.
وقال جالتييه في مؤتمر صحفي: «لقد فعل كل ما بوسعه لكي يتمكن من المشاركة في المباراة، لقد تدرب في اليوم السابق للمباراة وكان في حالة جيدة». وأضاف «سنرى حالته صباحاً، أول شخص سأستمع إليه هو كيليان مبابي، ثم سأتخذ القرار الأكثر حكمة، لن يجلس على مقاعد البدلاء ككمالة عدد». 

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بايرن يعمق جراح سان جيرمان

كذلك عاد لاعب خط الوسط ماركو فيراتي إلى التدريبات أمس، بعد أن عانى في الأيام الماضية من مشكلات تتعلق باللياقة. 

بينما يغيب عن الفريق ريناتو سانشيز لاعب خط وسط بايرن السابق، ونوردي موكيلي لاعب لايبزج السابق.
وكان باريس سان جيرمان قد تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونيخ، في النهائي الوحيد الذي خاضه الفريق الفرنسي في دوري الأبطال، وذلك في عام 2020. 

وقال ماركينيوس مدافع سان جيرمان في تصريحات لمجلة «كيكر»: «بايرن ميونيخ دائماً ما يشكل منافساً يصعب مواجهته». 

وأضاف: «نعرف أهمية وتاريخ هذا النادي، وكذلك تاريخه في دوري الأبطال. اللاعبون خاضوا بالفعل العديد من المباريات المهمة ويحظون بالكثير من الخبرة في هذا المستوى».

مبابي
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
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