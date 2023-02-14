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بيولي يتوقعها ممتعة

بيولي يتوقعها ممتعة
14 فبراير 2023 09:00

روما (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

يتوقع ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي، أن يستمتع بالمواجهة أمام أنطونيو كونتي مدرب توتهام الإنجليزي اليوم، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 

ويلتقي ميلان مع توتنهام في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية للمرة الأولى منذ عام 2014، وفاز كونتي في ثمان من أخر تسع مواجهات جمعته بميلان، وانضم إلى بيولي وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في قائمة المدربين الإيطاليين الذين صعدوا بفرقهم إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال. 

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ولدى سؤاله عن أقوى مدرب إيطالي بلغ الأدوار الإقصائية، أجاب بيولي: "أنشيلوتي نموذج ولكن كذلك كونتي وسباليتي". 

وأضاف: "هناك الكثير من المدربين الجيدين، لدينا مدرسة جيدة وخصائص مهمة".
وأوضح بيولي: "كونتي مدرب رائع وأحد الزملاء القلائل الذين اتصلوا بي لتهنئتي على لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي".
وختم بيولي بالقول: "سيكون تحدياً صعباً، ستكون منافسة على التأهل لدور الثمانية، قبل أسبوع واحد فازوا على مانشستر سيتي، ستكون مباراة رائعة وعلينا أن نؤدي خلالها بشكل جيد". 

 

ميلان
توتنهام
ستيفانو بيولي
أنطونيو كونتي
دوري أبطال أوروبا
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