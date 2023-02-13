الثلاثاء 14 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اليويفا يعتذر لـ«ليفربول» عن فوضى «دو فرانس»

اليويفا يعتذر لـ«ليفربول» عن فوضى «دو فرانس»
14 فبراير 2023 01:30

ليفربول (رويترز)
اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لليفربول عن إلقاء اللوم في البداية على جماهيره، بسبب الفوضى التي حدثت قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي في استاد دو فرانس في باريس، وذلك عقب الكشف عن نتائج تحقيق مستقل اليوم الاثنين.
وتأخر انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة بعد أن فشل آلاف من مشجعي ليفربول في دخول ملعب فرنسا الدولي، قبل المباراة التي أقيمت في 28 مايو، وفاز بها الفريق الإسباني 1-صفر وظهر خلالها رجال الشرطة الفرنسية وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع تجاه الجماهير.
وقال اليويفا والسلطات الفرنسية وقتها إن الفوضى حدثت، بسبب تذاكر مزورة على الرغم من أن التحقيق قال إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم.
وقال تيودور تيودوريديس الأمين العام لليويفا: "بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي أود أن أعتذر مجدداً لجميع الاشخاص الذين تضرروا من تلك الأحداث التي وقعت في توقيت كان ينبغي للجميع أن يحتفلوا فيه بالوصول لنهاية الموسم.
"وبشكل خاص أود أن اعتذر لمشجعي ليفربول عن التجارب التي مر بها الكثير منهم عند حضور المباراة وعن البيانات التي صدرت قبل وأثناء المباراة والتي حملتهم ظلما المسؤولية".

أخبار ذات صلة
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
مدرب إيفرتون: 16 ثانية أضاعت كل شيء
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريال مدريد
آخر الأخبار
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©