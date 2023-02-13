الثلاثاء 14 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تقرير مستقل يحمل «يويفا» مسؤولية أحداث «دو فرانس»

تقرير مستقل يحمل «يويفا» مسؤولية أحداث «دو فرانس»
14 فبراير 2023 01:12

باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
مدرب إيفرتون: 16 ثانية أضاعت كل شيء

خلصت مجموعة من الخبراء بعد تحقيق مستقل بتكليف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منظم نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى أن الأخير يتحمل "المسؤولية الأساسية" عن الأحداث الخطيرة "التي كادت أن تؤدي إلى كارثة" في مايو الماضي على ملعب "استاد دو فرانس".
وجاء في وثيقة أن "المجموعة خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بصفته صاحب الحدث، يتحمل المسؤولية الأساسية عن الإخفاقات، التي كادت أن تؤدي إلى كارثة"، كما أشارت إلى مسؤولية الشرطة المحلية والاتحاد الفرنسي للعبة.
وأشار الخبراء إلى "حتى لو كان من المعقول تفويض مسائل أمنية لجهات أخرى، تحديداً الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والإشارة إلى مديرية الشرطة في مسائل الحفاظ على النظام، لا يتبع ذلك تبرئة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من مسؤوليته. لعب +يويفا+ دوراً مركزياً في تنظيم نهائي دوري الأبطال، وكان يجب أن يراقب ويشرف ويساهم في الإجراءات الأمنية".
واصرّ التقرير على أن "أصحاب المصلحة الآخرين ارتكبوا أوجه قصور ساهمت في الأحداث، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان مسؤولاً" خلال النهائي الذي جمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وانتهى بفوز الاخير 1-صفر.
كما أشار التقرير إلى رد الفعل السيئ لقوات الأمن الفرنسية، بحجة أن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل "لا مكان له في حفلة كرة قدم".
وأفاد الخبراء في التقرير الذي أشرف عليه وزير التعليم والشباب والرياضة السابق البرتغالي تياجو برانداو رودرجيش، أنهم "مذهولون" من أن نمط ضبط الأمن في المباراة قد يكون متأثراً بصورة مشجعي ليفربول المندمجين في مثيري الشغب، وهو "مفهوم خاطئ لا يمكن تفسيره".
وأشاروا كذلك إلى أن "النهج الأمني استند، بشكل غير لائق، على افتراض أن جماهير ليفربول يمكن أن تشكّل تهديداً كبيرًا للنظام العام".
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد ألقى باللوم على المشجعين البريطانيين، عازياً ما حصل إلى أن الآلاف منهم كانوا بدون تذاكر صحيحة وقد دخلوا عنوة، وزعم أن البعض اعتدى على الموظفين المنظمين، قبل أن يعترف المحافظ ديدييه لالمان بأنه "ربما أخطأ" بالأعداد، مقراً "بالفشل".
وأشار تقرير حكومي إلى خلل في الشرطة والتنظيم، في نهاية فصل أضر بصورة فرنسا في ضوء الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

دوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريال مدريد
آخر الأخبار
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©