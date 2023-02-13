الصالات الرياضية تحت الرقابة

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية جولة فنية، يتفقد من خلالها الصالات الرياضية التي تمارس فيها الرياضات تحت مظلته، بهدف معاينة قدرات تلك الصالات والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وتقديم الدعم الفني لتطويرها، بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة عالمياً بما يسمح بممارسة رياضية صحيحة، وذلك بناء على توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ووفقاً للنظام الأساسي للاتحاد والخطة المعتمدة من قبل اللجنة الفنية وتوجيهات الهيئة العامة للرياضة.

وقال محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد: «سيتم بحث آليات إدارية لاعتمادها للمستقبل بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، بحيث لا يتم التحديد للصالة الرياضية إلا بعد استيفائها موافقة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية من الناحية الفنية باعتبارها صالة صالحة لممارسة الرياضة، مبيناً أن الرياضيين يحتاجون للبنى التحتية الجيدة والتهوية الكافية، ووجود مدربين أكفاء يمكنهم تقديم المساعدة والمشورة الرياضية.

وأكد محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، أنه تم البدء بالصالات الرياضية في إمارة الفجيرة ومدينة الظفرة، وسيتم تباعاً تفقد كافة الصالات وهدفنا تطوير الصالات من الناحية الفنية للارتقاء بالمردود البدني للرياضيين، مبيناً أن الكثير من الصالات مستوفية للشروط الفنية والإدارية وقد تم منح درجة القبول لها، بينما تم توجيه بعض الملاحظات لصالات أخرى للتعديل.

وكشف الحوسني أن البنى التحتية الجيدة مقرونة بتوفر شروط التدريب السليم، بما يسهم في زيادة دورها في تطوير رياضتي بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وقال:«عمل اللجنة الفنية المكلفة بالزيارات وتقديم الدعم الفني للصالات سيستمر حتى استكمال مهمته، وسيكون في بدايته داعماً من الناحية الفنية أكثر من كونه للترخيص، مع التركيز على العمل من أجل تطوير رياضتنا، مبيناً أنه وفقاً لتوجهات مجلس إدارة الاتحاد سيكون هناك في المستقبل القريب تصنيف للصالات الرياضية ووفقاً للائحة الرسمية المتبعة.