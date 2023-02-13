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موراي.. خطوة التقدم تبدأ من دبي

موراي.. خطوة التقدم تبدأ من دبي
13 فبراير 2023 22:30

دبي (وام)
أكد لاعب التنس البريطاني آندي موراي، مشاركته في النسخة الـ31 من بطولة سوق دبي الحرة، المقررة من 26 فبراير الجاري إلى 4 مارس المقبل، ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.
وتقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس لفئتي السيدات والرجال، على استاد سوق دبي الحرة للتنس من 19 فبراير الجاري إلى 4 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات المصنفين في المراكز الأولى عالمياً.
وسبق لموراي /35 عاما/، الفائز بألقاب 3 من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، الفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة عام 2017، بتغلبه في النهائي على الإسباني فيرناندو فيرداسكو، كما تصدر قبلها التصنيف العالمي للمحترفين.
وعانى اللاعب، المصنف الـ70 عالمياً حالياً، من الإصابات على مدار السنوات الماضية، وأجرى جراحة في الفخذ أبعدته عن كثير من البطولات الكبرى، ولكنه قدم في العام الحالي مستويات أفضل، ووصل للدور الثالث ببطولة أستراليا، التي أقيمت في يناير الماضي.
وعقب تلقيه دعوة المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة سوق دبي الحرة، "وايلد كارد"، عبر اللاعب عن سعادته بالعودة إلى دبي والمشاركة مع قائمة تضم 8 من قائمة أفضل 20 لاعباً مصنفاً عالمياً.
وقال موراي، في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: "العودة إلى دبي تجلب معها الكثير من الذكريات الجيدة، أعتقد أن عودتي مرة أخرى توفر لي فرصة رائعة أخرى لمواصلة الصعود مرة أخرى في التصنيف العالمي".
وينضم موراي لقائمة نجوم يشاركون في النسخة الجديدة من البطولة تضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، والذي يسعى للتتويج بلقبه السادس في دبي، علاوة على أندري روبليف حامل لقب نسخة العام الماضي، ودانييل ميدفيديف الفائز ببطولة أميركا المفتوحة "فلاشينج ميدوز" عام 2021.

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