«الإمبراطور سياكا».. جوهرة الوسط

رضا سليم (دبي)

اختارت جماهير الوصل المالي سياكا سيديبي لاعب وسط الفريق، ليكون رجل المباراة أمام دبا في اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد لمصلحة «الإمبراطور» ضمن الجولة السادسة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك عطفاً على ما قدمه اللاعب من مستوى متميز في المباراة، إذ كان أكثر من لمس الكرة في الملعب ليس فقط في مباراته، بل في كل مباريات الجولة بمعدل 101 لمسة، كما كان كذلك أكثر من مرر تمريرات صحيحة في الجولة بمعدل 81 تمريرة، وأكثر من قطع الكرة في المباراة، وأكثر من قام باسترداد الكرة وثاني أكثر لاعب في معدل التمريرات الطولية الناجحة في اللقاء، وأطلقت عليه الجماهير «جوهرة خط الوسط».

ويبحث سياكا «19 سنة» الذي انضم لقلعة الإمبراطور في فئة المقيم الصيف الماضي، عن فرصة حقيقية للعب مع الفريق، خاصة أنه شارك في 467 دقيقة فقط خلال 13 مباراة، وهي نسبة قليلة مقارنة بعدد المباريات التي لعبها الفريق حتى الآن.

وشارك سياكا مع فريق فريق تحت 21 سنة في 495 دقيقة خلال 6 مباريات فقط وسجل هدفاً وحيداً.

وتنتظر جماهير الإمبراطور استمرار انتصارات الفريق، خاصة أن المباراة المقبلة بالديربي أمام النصر يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 17 من الدوري، ورغم أن النصر متراجع في الترتيب، إلا أن المباراة دائماً ما يكون لها طابع تنافسي خاص، والفوز قد يدفع بالفريق إلى الصدارة في ظل فارق النقطتين فقط مع الشارقة المتصدر برصيد 34 نقطة ونقطة واحدة عن شباب الأهلي الوصيف، كما أن الإمبراطور الفريق الوحيد الذي لم يتغير مركزه في الجولة الماضية، رغم كل التغييرات التي حدثت في جدول الترتيب.

ويعول الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الفريق على الثلاثي، ليما وجلبيرتو أوليفيرا وشاناكلاي، إلا أن المستوى الذي قدمه سياكا سيضعه في القائمة الرئيسية للمباراة، في ظل مطالبة الجمهور الوصلاوي باستمرار تواجده في التشكيلة.