البحراني يحصد الذهب والتصنيف الأعلى في «أبوظبي لرفع الأثقال»

أبوظبي (الاتحاد)

حلق حسن البحراني بالميدالية الذهبية لوزن تحت 89 كجم، والحصاد الأعلى للنقاط في بطولة أبوظبي لرفع الأثقال، التي نظمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال، في مقر نادي بييك فيتنس بحديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، حيث جمع البحراني 372 نقطة، فيما تصدرت المشهد في منافسات السيدات باولا جارسيا المتوجة بذهبية تحت 71 كجم.

وتوج عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، أصحاب المراكز الأولى في الأوزان المختلفة، بحضور خليفة الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة، وخلف محمد العتيبة وعبد الله حيي الشامسي عضوي المجلس، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة.

وحل أسعد سلطان وصيفاً للبحراني لينال الميدالية الفضية، فيما ذهبت برونزية وزن تحت 89 إلى ديجو روبرتس، وفي وزن 61 كجم، فاز أحمد سالم الحبسي بالميدالية الذهبية، ونال الفضية أمجد الكنين، بينما جاء ليث الباقر في المركز الأول بوزن 73 كجم، ونال الفضية خالد القاسمي والبرونزية أحمد راشد، وفي وزن تحت 102، توج عز الدين الغافر بالذهبية، وذهبت الفضية إلى جهاد ياسر والبرونزية إلى محمد المحجوب، أما في وزن فوق 102، فعانق الذهب مؤيد النجار ونال الفضية محمد فتحي.

وفي منافسات السيدات، حلت مي المدني ثانية خلف باولا جارسيا لتنال الفضية، وذهبت البرونزية إلي داليا عبد الرحمن، وعانقت أبرار الفهد الميدالية الذهبية بوزن تحت 81 كجم، وحصدت أنجيلا هيل الفضية ونانكاجا خديجة البرونزية، وشهد وزن 59 كجم فوز سارة الجناحي بالميدالية الذهبية.

وثمن عبد الله عيسى الزعابي في ختام البطولة، دعم مجلس أبوظبي الرياضي، وأشاد بجهود اللجنة الفنية في التنظيم، وبنادي بييك فيتنس الذي استضاف الحدث، وبالمردود الفني والمستويات العالية التي أظهرها اللاعبون واللاعبات خلال المنافسة في الفئات المختلفة، معتبراً أن البطولة تمثل انطلاقة قوية لنشاط نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وواعداً بأن يستمر تنظيم البطولة سنوياً وأن تتطور بحيث تكون بطولة دولية كبيرة، تسهم في نشر اللعبة، وزيادة خبرات لاعبي ولاعبات النادي.

وقال خليفة الدرمكي رئيس اللجنة الفنية إن البطولة حققت أهدافها بامتياز، حيث كشفت عن عدد من اللاعبين واللاعبات المميزين، الذين تابعهم باندو أفيناش المدير الفني للنادي، بجانب أن المستوي الفني جاء عالياً وهذا مؤشر واضح على أن المستقبل الواعد، وبشكل خاص للاعبين واللاعبات المواطنين الذين شارك عددٌ منهم في البطولة.

من جانبه، قال أفيناش باندو المدير الفني للنادي إن البطولة نظمت في وقت قصير وحققت نجاحاً جيداً، مع تسجيل مشاركة 55 لاعباً ولاعبةً، شارك فعلياً بعد استيفاء شروط المشاركة 44 لاعباً ومنهم 7 لاعبات، وهذا يعكس الاهتمام الكبير من قبل المشاركين، ونحن سعداء بذلك.

وأضاف: التنظيم كان مميزاً وحصلنا على نتائج جيدة، والعديد من اللاعبين حققوا أرقاماً للمرة الأولى، وهذه بداية مبشرة لتحقيق نتائج في الفترة المقبلة تساهم في مستقبل حافل بالنجاحات.