كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تبصم بالأرقام القياسية

دبي (الاتحاد)

سجلت منافسات «الحر» و«شاهين» بكأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أرقاماً قياسية.

حيث شهد الشوط الرئيسي الأول مفتوح فرخ في منافسات «الحر»، تفوق فريق الوصل بالطير «الملثم» قاطعاً المسافة بزمن 764. 18 ثانية، وأكمل الوصل السيطرة بحصول طيره «منيف» على المركز الثاني، وجاء «براكة» لمالكه محمد صادق البلوشي ثالثاً.

وفي الشوط الأول مفتوح جرناس، تفوق فريق الوصل أيضاً بالحصول على المركز الأول، بالطير «المتنبي» بزمن 871. 17 ثانية، وجاء الطير «إتش 10» لفريق «إس بي كي» ثانياً، وجاء ثالثاً سعيد سالم المنصوري بالطير «فنان».

وكسب القطري محمد سلطان الكواري الشوط الرئيسي مفتوح فرخ، بالطير«صمصام» بزمن 778. 19 ثانية، يليه حمد بن مجرن الكندي بالطير «الختال»، ثم ثالثاً القطري محمد خباب النعيمي بالطير «مطفوق».

وفي الشوط الرئيسي الثاني مفتوح جرناس، حقق القطري محمد ماضي الهاجري المركز الأول بالطير «ذرب» بزمن 027. 20 ثانية، يليه السعودي سلطان بن عبد الله المطيري بالطير «الصداوي» وثالثاً راشد سلطان الفلاسي بالطير «السمي».

وفي منافسات «شاهين»، كسب راشد سعيد بالخالص الشوط الرئيسي الأول فرخ، بالطير «منذر» بزمن 435. 18 ثانية، يليه ثانياً فريق «الوصل» بالطير «إس 22»، وثالثاً فريق «إم 7» بالطير «مرابط».

وتفوق حمدان سيف الفلاسي في الشوط الرئيسي الأول جرناس، بالطير «الوصل» بزمن 898. 19 ثانية، يليه فريق «إم 7» بالطير «إس 3»، وثالثاً يراح عبيد الكتبي بالطير «مزيون»، وفي الشوط النقدي الأول شاهين فرخ، تفوق فريق «إف 3 إس»، بالطير «إس إتش 44» بزمن 908. 18 ثانية، بـ 516. 19 ثانية، يليه فريق «الوصل» بالطير «إس 111»، وجاء ثالثاً أحمد خلف بالجافلة بالطير «قيصر»، وكسب القطري عبد العزيز مبارك المعاضيد الشوط النقدي الثاني جرناس، بالطير «شغب» بزمن 295. 18 ثانية، يليه البحريني أحمد عبد الوهاب الهاجري بالطير «لهاب»، ثم عمران فالح النعيمي بالطير «الحسم».

وفي منافسات «الناشئين» في نفس البطولة، وبعد منافسة قوية بين 175 طيراً على مدار 8 أشواط، فاز محمد سالم الشدي الريادة في شوط تبع فرخ رئيسي، بالطير «طوفان» بزمن 525. 19 ثانية، وفي شوط تبع جرناس رئيسي، ذهب المركز الأول إلى بخيت محمد النعيمي بالطير «كفو» بزمن 579. 19 ثانية، وكسب مضحى سعيد المنصوري، شوط تبع جير فرخ، بالطير «طواري» بزمن 4440. 18 ثانية.

وقام دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وحضر التكريم محمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

وتتصدر أشواط «النخبة» المشهد ضمن الكأس، حيث ستقام 4 أشواط لبطولة النخبة بتأهل 152 طيراً، وشوطان لبطولة الكأس بمشاركة 72 طيراً، تضم الطيور التي حققت أفضل الأزمنة خلال منافسات البطولة، وبنظام منافسة مفتوح مما يرفع درجة الترقب في أشواط، فئة الجرناس شيوخ، فئة الجرناس العامة مفتوح، وفئة الفرخ العامة مُلاك، وفئة الجرناس العامة مُلاك، فئة الفرخ شيوخ، فئة الفرخ العامة مفتوح.