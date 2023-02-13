«سمحة» و«سيوف» تحصدان كأسي اللقايا المحليات والإنتاج في ختامي المرموم

دبي (الاتحاد)

انتزعت «جود» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد كأس اللقايا الأبكار المفتوح، ضمن تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل، بمهرجان «ختامي المرموم 2023»، بعد أن وصلت خط النهاية في 7:16:3 دقيقة، وظفر «المفرق» لمانع علي محمد حمّاد الشامسي ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح بالشوط الثاني خلال 7:11:9 دقيقة.

وأهدت «سمحه» مالكها محمد عتيق زيتون المهيري كأس اللقايا الأبكار المحليات، في زمن بلغ 7:18:2 دقيقة، فيما ذهبت بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج إلى شعار علي راشد حمد اغدير الكتبي، عبر «دسمان» الفائز بزمن قدره 7:13:8 دقيقة.

وكسب شعار سالم سعيد منانه الكتبي كأس اللقايا الأبكار للإنتاج بواسطة «سيوف» في 7:13:4 دقيقة.

وتألق «منذر» لمالكه محمد العوضي يحيى المنهالي في الشوط السادس، وحصل على بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج خلال 7:12:8 دقيقة.

وشهدت الفترة المسائية 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز، على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بواقع ثلاث كؤوس للقايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

وشهدت تحديات سن اللقايا مشاركة 2336 مطية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية.

وشهدت الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، على مدار 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة 1280 مطية.

وذهبت صدارة الشوط الرئيس للقايا الأبكار المحليات للإنتاج إلى «الهبيبه» لسلطان علي سلطان سالم الكتبي بزمن بلغ 7:20:3 دقيقة.

وأهدت «إنذار» مالكها سيف معيوف سالم الدرعي ناموس اللقايا الأبكار المهجنات للإنتاج بزمن وقدره 7:21:7 دقيقة.

وتألق «سليل» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات للإنتاج، بحصد الصدارة خلال 7:22:0 دقيقة.

وانتزع «حبيب» لخليفه نصيب خليفه الخيلي قمة اللقايا الجعدان المهجنات للإنتاج في الشوط الرابع، في 7:17:5 دقيقة.

وكان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية من نصيب «وذنان» لعبدالرحمن سالم خليفه الكبيسي، بالشوط الثاني والعشرين للجعدان المهجنات محققاً 7:16:5 دقيقة.

على الجانب الآخر، تختتم الصغار من هجن أبناء القبائل صباح ومساء اليوم مشاركتها في مهرجان ختامي المرموم 2023، وذلك من خلال تحديات سن الإيذاع التي ستقام على مدار 18 شوطاً صباحياً، منها 8 أشواط للإنتاج، و18 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 6 كيلومترات، وتشتد المنافسة على 6 رموز على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى 3 كؤوس للقايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.