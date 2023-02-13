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فريق الإمارات القابضة الأفضل في النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات

فريق الإمارات القابضة الأفضل في النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات
13 فبراير 2023 20:30


أبوظبي (الاتحاد)
اختتم فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في دولة الإمارات مشاركته في النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات، بالتتويج كأفضل فريق.
كما تمكنت لاعبات الفريق من الحصول على العديد من المراكز المتقدمة أمام الفرق المشاركة، والتي بلغ عددها 20 فريقًا وحازت سيلفيا بيرسيكو على المركز الثالث في التصنيف العام للطواف بالمرحلة الأولى، وجاءت الإيطالية كيارا كونسوني في المركز الثالث بالمرحلة الثانية، وحصلت الدارجة الإيطالية كيارا كونسوني على المركز الخامس في حلبة السباق الصحراوية، بالمرحلة الثالثة وحصلت ميكايلا هارفي على المركز الخامس في المرحلة الرابعة بالاضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة.
وقالت ميليسا مونكادا، قائدة فريق الإمارات القابضة (ADQ): «إنه يوم تاريخي لجميع عشاق ركوب الدراجات ولكل المعنيين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. فقد حققت النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023 -السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط- نجاحًا على جميع المستويات. وهنا أؤكد أننا نفخر للغاية بفريقنا الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، فقد أظهرت جميع اللاعبات التزاماً كبيراً، وحققن إنجازاً مستحقاً خلال السباق، كما توجت جهودنا بحصولنا على جائزة الاتحاد الدولي للدراجات لأفضل فريق، وهو مكسب لا يقدر بثمن بالنسبة لنا. ونفخر أيضاً بدعم الرعاة ومشجعينا الذين دعموا لاعبات الفريق على طول مسار السباق وفي منطقة المشجعين، وهذه الروح هي بالضبط ما نسعى لمشاركته مع مجتمعنا، فركوب الدراجات رياضة رائعة نرغب أن يمارسها الجميع لعمل توازن في الحياة. وأدعو جميع سيدات أبوظبي والإمارات للانضمام إلى منصة «لتنطلق السيدات للأمام»، لتوسيع قاعدة السيدات اللاتي يمارسن رياضة ركوب الدراجات الهوائية».
وبعد النجاح الكبير الذي حققه فريق الإمارات القابضة (ADQ )في النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، تستعد لاعبات الفريق لموسم حافل خلال عام 2023، حيث سيشاركن في سباقات مختلفة وجولات عالمية أخرى. وتمثل الفريق في الموسم الجديد 16 لاعبة من 9 جنسيات يتضمن: صفية الصايغ (الإمارات)، ألينا أمياليوسيك (بيلاروسيا)، أوليفيا باريل (كندا)، مارتا باستيانيلي (إيطاليا)، صوفيا بيرتيزولو (إيطاليا)، يوجينيا بوجاك (سلوفينيا)، كيارا كونسوني (إيطاليا)، إليونورا سيباريني (إيطاليا)، ميكايلا هارفي (نيوزيلندا)، إليزابيث هولدن (بريطانيا العظمى)، ألينا إيفانتشينكو (روسيا)، كارولينا كوميجا (بولندا)، إريكا ماجنالدي (إيطاليا)، سيلفيا بيرسيكو (إيطاليا)، لورا توماسي (إيطاليا)، وآنا تريفيزي (إيطاليا). 

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