سان جيرمان كامل العدد في مواجهة البايرن

باريس (رويترز)

ظهر اسم كيليان مبابي في تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء رغم شكوك حول إصابة اللاعب.

وأصيب مبابي في أول فبراير وثارت شكوك حول مشاركته أمام بطل ألمانيا، بعدما أعلن باريس سان جيرمان أنه سيغيب لثلاثة أسابيع، قبل مشاركته في جزء من المران الجماعي أمس الأحد.

ولم تشهد تشكيلة سان جيرمان أمام بطل ألمانيا مفاجآت، حيث ظهر ليونيل ميسي ونيمار وأشرف حكيمي وباقي نجوم نادي العاصمة.

وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخراً، وخسر 3-1 في ضيافة موناكو في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي، ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.