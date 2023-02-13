«أبيض السلة» يكثف استعداداته لـ «تصفيات آسيا»



علي معالي (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته الودية الأولى يوم غد أمام نظيره القطري في البطولة الودية التي ينظمها الاتحاد القطري، ويشارك فيها منتخبنا وقطر والسعودية، ويلعب «أبيض السلة» مباراته الثانية الجمعة المقبلة أمام الأخضر السعودي، وذلك في إطار استعداد منتخبنا للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا، والتي تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة الاثنين المقبل، بمشاركة منتخبنا وفلسطين والكويت والعراق.

وكان منتخبنا قد أقام معسكراً تدريبياً في تركيا لعب خلاله مباراتين وديتين، واطمأن على حالة جميع اللاعبين مع عودة المصابين لتشكيلة الفريق بعد غياب لفترة طويلة.

أكد راشد عبدالله مدير المنتخبات بأن البعثة التي تتواجد في قطر حالياً تضم 14 لاعباً، وبعد نهاية المعسكر القطري سوف يستقر الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات على 12 لاعباً لخوض التصفيات الآسيوية التي تنطلق يوم 20 من الشهر الجاري.

وقال راشد عبدالله: «الحالة الفنية والمعنوية لجميع اللاعبين مرتفعة وحالة تركيز عالية لتخطي التصفيات الآسيوية بنجاح، ونهدف إلى تحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية من المشاركة في البطولة الودية التي تنطلق اليوم حتى ندخل تصفيات آسيا لتحقيق هدفنا من التأهل».