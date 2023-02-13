اتحاد مؤسسات التعليم يطلق 8 مراكز تدريب لرعاية المواهب



دبي (الاتحاد)

أطلق الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، العمل في مراكز التدريب الخاصة بثماني رياضات وهي القوس والسهم، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والرماية، والتايكواندو، والمبارزة، والتي تم اختيارها بعناية بما يتوافق مع الرؤى والتوجهات الحكومية واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح لتبوؤ الصدارة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «يأتي إطلاق المراكز والمنصة الإلكترونية ضمن سعي الاتحاد إلى مواكبة الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى العمل على تحقيق الريادة العالمية، وأن تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للريادة والتميز».

وتابع: «نثمن جهود فريق العمل الذي قام بدور كبير لضمان استيفاء المشروع لأعلى معايير الجودة في الخدمات التي سيتم تقديمها لأبنائنا الطلبة، بهدف الالتزام بالمشاريع الحكومية الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لجميع سكان دولة الإمارات في جميع المجالات».

وستبدأ هذه المراكز العمل اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل بثلاث رياضات وهي ألعاب القوى والريشة الطائرة والسباحة تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين، بالتعاون بين اتحادات الألعاب المختلفة واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن يتم إطلاق المراكز الخاصة بباقي الألعاب تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الألعاب المدرسية نوعين من البرامج، برنامجاً تنافسياً وبرنامجاً تدريبياً، حيث يتم توزيع البرنامج التنافسي على 3 مستويات للفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و17 عاماً. وتنطلق منافسات المستوى الأول خلال الأسابيع المقبلة من خلال مسابقات تقام داخل كل مدرسة ليتأهل الأفضل منهم إلى المستوى الثاني الذي يشمل المدارس المتنافسة داخل كل منطقة (أبوظبي، دبي، الشارقة، الإمارات الشمالية) في بداية مايو المقبل. ومن ثم تصل المنافسات إلى المستوى الثالث، المعروف بالنهائيات على مستوى الدولة، والذي سيتوج من خلاله جميع الأبطال الوطنيين، في منتصف شهر مايو.

أما البرنامج التدريبي فيستهدف الفئات العمرية من 9 إلى 14 عاماً، من خلال افتتاح مراكز تدريب في جميع أنحاء الإمارات تغطي جميع الرياضات الثمانية. وستوفر المراكز الفرصة للطلبة للتدرب وممارسة أي من الرياضات الثمانية. وستفتح مراكز التدريب أبوابها تدريجياً اعتباراً من الـ15 من فبراير، على أن يتم تسجيل الطلبة من خلال منصة تسجيل إلكترونية.

وسيكون للألعاب المدرسية تأثير كبير على تعزيز ممارسة الرياضة لدى الطلبة، وكذلك تطوير الجيل القادم من نخبة الرياضيين للمشاركة في المسابقات الدولية وتعزيز الصحة والرفاهية، وتحديد المواهب للبناء على الجيل القادم من نخبة الرياضيين.