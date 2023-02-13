الثلاثاء 14 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دياز يستعد لتصحيح المسار

دياز يستعد لتصحيح المسار
13 فبراير 2023 15:42

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أبدى لويس دياز مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عزمه على مساعدة الفريق على تصحيح المسار خلال موسمه الحالي المخيب للآمال، وذلك لدى عودته من الإصابة في الركبة. لكن دياز لا يعرف بعد ما إذا كان سيصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في 21 فبراير الجاري في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. 

أخبار ذات صلة
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
مدرب إيفرتون: 16 ثانية أضاعت كل شيء

وغاب دياز عن صفوف ليفربول في عشر مباريات قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن تعرض للإصابة خلال المباراة أمام أرسنال في أكتوبر الماضي التي انتهت بهزيمة الفريق 3/2، وتعرض لانتكاسة لدى عودته إلى التدريبات في ديسمبر الماضي.
وعانى ليفربول في غيابه من سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، حيث لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 2023 حتى الآن، حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل واحد وتراجع إلى المركز العاشر بفارق كبير عن المراكز الأربعة الأولى.
وذكرت تقارير أن دياز قد يشارك في مباراة الإياب أمام ريال مدريد في مارس المقبل، لكن اللاعب الكولومبي الدولي لا يستطيع تحديد موعد محتمل لعودته.
وقال دياز في مقابلة لصحيفة "ذا تليجراف" :"الإحباط كبير بالطبع، لكنني أحاول الاقتناع بأن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص وأن هذا أمر واقع." وأضاف: "إصابة مثل هذه يمكن أن تحدث لأي لاعب، ولأفضل لاعب. فكرت بأنني يمكنني تجاوز هذه الإصابة، وأنني بحاجة إلى التعافي والعمل بجدية من أجل العودة عندما أكون لائقاً بنسبة 100 %."

ليفربول
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
آخر الأخبار
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©