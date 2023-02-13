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الرياضي

«هذا هو».. إيتون بطل العالم للتزلج على اللوح في الجادة

«هذا هو».. إيتون بطل العالم للتزلج على اللوح في الجادة
13 فبراير 2023 19:00

 
الشارقة (الاتحاد)
شهدت بطولة العالم «بارك» 2022 والتي أقيمت في ميدان الجادة للتزلج على اللوح في إمارة الشارقة تفوق جاغر إيتون ضمن فئة الرجال وتألّق سكاي براون، باعتبارها أول بطلة بريطانية ضمن فئة السيدات.
وسجل إيتون 93.00 ليحصل على الميدالية الذهبية بعد أداء خيالي ضمن مشاركته في الجولة الثالثة والأخيرة، ليحقق إنجازاً مزدوجاً بعد فوزه بلقب بطل العالم في الشارع عام 2021، وهو أيضاً نفس العام الذي فاز فيه بالميدالية البرونزية الأولمبية في طوكيو 2020.
وشهدت البطولة كذلك تحقيق نجاح مبهر ضمن فئة السيدات «بارك 2022» في الشارقة، حيث بدأت براون جولتها الثالثة وهي متصدرة على المجموعة، فتوجت جولتها الثالثة بالحصول على الميدالية الذهبية مع 90.83 نقطة. وحازت على الميدالية الفضية هيراكي كوكونا وحلت ثالثة يوسوزومي ساكورا.
وقال إيتون: «بدا السباق وكأنه معجزة. لم أتوقع ذلك مطلقاً - الخدعة التي أضفتها لم أفعلها من قبل وقلت لنفسي فقط هذا هو، هذا ما يتطلبه الأمر للفوز، وفي هذه اللحظة ثابرت بشدة للحصول على المركز الأول، إنه حقاً لشعور رائع».
وأضاف البطل الذي احتل المركز السادس في نهائي الشارع بالشارقة: «هذا فقط يجعلني في وضع جيد لباريس وأنا أتطلع حقاً لذلك. الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية هو الهدف - الفوز بالميدالية الذهبية هو الهدف في أي مسابقة - لكن أكثر ما أسعدني هو القدرة على التنافس مع الأفضل في العالم. هذا هو كل ما يحلم به أي رياضي - كل منا يتنافس وجهاً لوجه. حدث ممتع للغاية، وأنا أستمتع بكل منافسة. الفوز أو الخسارة لا تهم فهؤلاء الرجال هم أصدقائي».
ومن جانبها، قالت براون: «لقد استمتعت كثيراً. كنت سعيدة جداً بما فعلته في الأشواط الثلاثة. كان أفضل شعور عندما هبطت في المركز الخامس لأنني لم أتدرب على ذلك قليلاً، لذا كان الهبوط الأكثر تميزاً. هذا الفوز يزيد ثقتي بالفوز في الأولمبياد. سيكون الفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية أمراً جنونياً، وهذا هو الهدف - وأريد أيضاً المشاركة في رياضة ركوب الأمواج، مما يجعل أهدافي أكبر وأصعب، لكنني سأبذل قصارى جهدي». 

 

مشروع الجادة
التزلج على الماء
إمارة الشارقة
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