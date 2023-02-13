كونتي على «المحك»

لندن (أ ف ب)

يبدو مستقبل الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي، غامضاً أكثر من أي وقت مضى، حيث يقود فريقه الجريح ضد ميلان الثلاثاء على ملعب سان سيرو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود كونتي إلى إنجلترا بعد أسبوعين فقط من خضوعه لجراحة لإزالة المرارة في وطنه، ومن المرجح أن تكون عودته غير مريحة مثل زيارته السابقة.

لم يكن كونتي سعيداً منذ مطلع الموسم وخرج بتصريحات انتقدت بشكل مبطن مجلس إدارة النادي، ولن يكون مفاجئًا إذا قرر الانسحاب من تدريب الفريق اللندني الشمالي بنهاية عقده معه في يونيو المقبل.

وأعرب كونتي عن استيائه من صفقات انتقال توتنهام، بينما أوضح مراراً وتكراراً أنه يعتقد أنه من غير الواقعي، توقع تنافس فريقه مع منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا يزال توتنهام يلهث وراء أول لقب كبير له منذ عام 2008، كما أن العروض الهزيلة للفريق تحت قيادة كونتي، لم تقنع الجماهير المحبطة بأنه الرجل الذي سينهي فترة الصيام.

بلغ توتنهام الحضيض بخسارته المذلة أمام ليستر سيتي 1-4 السبت، وجاءت هذه الخسارة بعد فوز لافت في الأسبوع الذي سبقه على مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي 1-صفر لهدافه التاريخي هاري كين.

ولم تساعد الإصابات الكثيرة التي طالت الفريق في الآونة الأخيرة مع ابتعاد حارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس لمدة 6 أسابيع على الأقل، ولاعب الوسط الأوروجوياني رودريجو بنتانكور حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى غياب ريان سيسينيون والمالي أيف بيسوما أيضاَ.

ولم يشارك كونتي في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة ليستر سيتي، بسبب العملية الجراحية التي خضع لها وأوكل المهمة إلى مساعده كريستيان ستيليني، الذي تحسر على استسلام توتنهام أمام ليستر سيتي.

وقال ستيليني "على الفريق أن يغير شيئاً ما. ليس فقط بشكل فردي. إنه يتعلق بالرغبة".

وأضاف: "لا يوجد تفسير لأنه إذا كنت تعرف ما يحدث، يمكنك تغيير شيء ما. حدث هذا الأمر أيضاً الموسم الماضي عندما تغلبنا على مانشستر سيتي، ثم خسرنا أمام بيرنلي".

وتابع: "أن تحافظ على مستوى مستقر هو إجراء طويل الأمد. ولذا يتعين عليك أن تكون أفضل من ناحية الذهنية ومقاربة المباريات".

يحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري المحلي حالياً، ويبتعد عنه نيوكاسل صاحب المركز الرابع آخر المتأهلين إلى دوري الأبطال بفارق نقطتين فقط، وبالتالي فالأمور ليست في غاية السوء اقله من ناحية النقاط.

سيثير الفشل في احتلال المراكز الأربعة الأولى تساؤلات، حول ما إذا كان دانيال ليفي رئيس توتنهام سيرغب في الإبقاء على كونتي، حتى لو أشار مدرب تشيلسي السابق ويوفنتوس وإنتر ميلان إلى رغبته في البقاء.

في ظل هذه الخلفية المضطربة، قد يكون الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الطريقة الوحيدة لمعالجة جراح توتنهام.