«الصليبي» يحرم توتنهام من بنتانكور

لندن (رويترز)

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه سيفتقد لاعب الوسط رودريجو بنتانكور حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

وقال توتنهام في حسابه على تويتر "نستطيع التأكيد على أن رودريجو بنتانكور تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وسيغيب حتى نهاية الموسم".

وأضاف النادي اللندني: "سيخضع لجراحة قبل أن يبدأ مرحلة التعافي مع جهازنا الطبي.. كلنا ندعمك يا رودريجو".

وكان بنتانكور قد سجل هدفاً في مباراته الأخيرة مع توتنهام يوم السبت الماضي، حيث منح فريقه التقدم 1-صفر أمام ليستر سيتي الذي انتفض وخرج فائزا 4-1 وخرج لاعب الوسط في الدقيقة 65.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب، الذي خاض 22 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 51 نقطة من 21 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، وقبل مباراتهما المرتقبة في استاد الإمارات يوم الأربعاء.