برشلونة يحتفظ بكأس دبي للقارات

دبي (الاتحاد)

توج فريق برشلونة بلقب النسخة السادسة من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة التي نظمتها أكاديمية فرسان هيسبانيا تحت إشراف مجلس دبي الرياضي وأقيمت منافساتها في مدرسة جيمس وينشستر دبي بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 20 فريقاً من بينهم 4 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.

وتوج الفائزين في البطولة بالجوائز الجماعية والفردية أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وميشيل سلجادو، حيث فاز فريق برشلونة بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق كروزيرو البرازيلي في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وأسفرت نتائج الضربات الترجيحية عن فوز برشلونة بنتيجة 4-3، ليحل كروزيرو في المركز الثاني، وعلى صعيد الجوائز الفردية، فاز هزكيا جريمواد من فريق تشلسي بلقب أفضل لاعب في البطولة، فيما فاز كايك ماسودو من فريق كروزيرو بلقب هداف البطولة، وفاز بابلو بينيا من برشلونة بلقب أفضل حارس مرمى.

وفي منافسات الكأس الفضية للبطولة فاز فريق وكاتاك الياباني باللقب بعد تغلبه على فريق بلد الوليد في المباراة التي انتهت بالتعادل وحسمت الضربات الترجيحية الفوز لوكاتاك بنتيجة 5-4.

وأقيمت البطولة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وشارك فيها 20 فريقًا من مختلف قارات العالم تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات هم: ميلان الإيطالي، بلد الوليد الإسباني، فريق وكاتاك الياباني، الوحدة الإماراتي، تشلسي الإنجليزي، فرسان إسبانيا من الإمارات، مسقط العماني، فرسان إسبانيا الأبيض، برشلونة الإسباني، كاف كندا، النصر الإماراتي، رودينا الروسي، ريال مدريد الإسباني، شباب الأهلي، الفتح السعودي، بافوس القبرصي، كروزيرو البرازيلي، آر سي سيلتا الإسباني، زد المصري، الوصل الإماراتي.