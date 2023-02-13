«عمالقة الخليج» بطل أول دوري إماراتي للكريكيت

دبي (الاتحاد)

توج فريق عمالقة الخليج بطلاً لأول دوري إماراتي في الكريكيت T 20 بعد فوزه على فريق «أفاعي الصحراء» في ختام البطولة باستاد دبي الدولي للكريكيت، وكانت البطولة التي انطلقت في منتصف شهر يناير الماضي في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، شهدت مشاركة 6 فرق ضمت أهم وأشهر نجوم اللعبة المحترفين على مستوى القارة الآسيوية، مثلوا عدداً من الشركات العالمية التي كانت سارعت في المشاركة في الحدث، بجانب الرعاية الرئيسية للبطولة الممتدة لخمس سنوات مقبلة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية.

حظيت المباراة الختامية بحضور جماهيري كبير ملأ مدرجات استاد دبي، مما ساهم في خلق أجواء تنافسية من البداية وحتى فوز فريق عمالقة الخليج باللقب وتتويجه بكأس أول نسخ البطولة.

شارك في مراسم التتويج خالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الكريكيت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بجانب ممثلي الشركات الراعية، وبلغت جائزة البطل 700 ألف دولار، وحصل الوصيف على جائزة مالية بقيمة 300 ألف دولار، بجانب جوائز التميز لأفضل نجوم البطولة.