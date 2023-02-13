بطولة أبوظبي الدولية للجو جيتسو موعد مع النخبة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي أولى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو للموسم الجديد، مع الأجواء الحماسية والمواجهات القوية في بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو من دون بدلة، يوم السبت المقبل.

وترحب البطولة بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات الذين ينتسبون إلى مختلف الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها من كافة الجنسيات للمنافسة في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد بالإقبال الكبير على المشاركة في هذه البطولة القوية، مهنئاً كل محبي اللعبة وأسرة الجو جيتسو بالعودة إلى أجواء الحماس والتشويق وبطولات أبوظبي التي ينتظرها أبرز نجوم البساط من شتى أنحاء العالم.

ويقول الظاهري:«الإقبال اللافت على المشاركة في البطولة يعد مؤشراً قوياً على أننا أمام موسم استثنائي على الأصعدة كافة، لا سيما أن أجندة الموسم الجديد شهدت إضافة مجموعة جديدة من البطولات المرموقة التي تلبي تطلعات النخبة من المحترفين، وترسخ مكانة أبوظبي كموطن لأهم بطولات اللعبة، والوجهة الأولى للأبطال الساعين إلى المجد والارتقاء في سلم التصنيف العالمي».

وتابع:«يواصل الاتحاد لعب دور محوري للارتقاء برياضة الجو جيتسو ومواصلة تطويرها على المستويات كافة، مستلهماً رؤيته من توجهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، وكذلك من المتابعة الحثيثة والإشراف المباشر من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو.

وتقام البطولة على مدى يومي 18 و19 فبراير الجاري، حيث تبدأ الفعاليات يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، على أن تستكمل يوم الأحد بنزالات فئة الهواة والمحترفين.

من جانبه، يقول طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو:«تواصل الرابطة جهودها في تنظيم أرفع بطولات الجو جيتسو في مختلف عواصم العالم، ولطالما شكّلت هذه البطولات نقطة انطلاق المحترفين نحو النجومية والعالمية. وتعتبر هذه البطولة محطة مهمة لمنتسبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة وخارجها، حيث إنها تمنح الفائزين بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية، تعتبر من الأهمية بمكان، ودفعة قوية للاعبين مع بداية الموسم«.

ويضيف البحري:«في إطار مساعينا في الرابطة والاتحاد، للارتقاء بجودة الأداء وتعزيز التنافسية واستدامة التميز، وتحفيز وتشجيع اللاعبين على تقديم الأفضل على البساط، سيتم تخصيص جوائز مالية تصل إلى 30 ألف درهم للأندية والأكاديميات الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة، وهو ما يعزز جودة البطولات التي تنظمها عاصمة الجو جيتسو العالمية، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستويات التنظيمية والإبداعية والقدرة الكبيرة على الإبهار».