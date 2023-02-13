الثلاثاء 14 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شفيونتيك تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي

شفيونتيك تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي
13 فبراير 2023 13:44

برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أنس جابر: قرار يحطّم قلبي!
ديوكوفيتش وسابالينكا يزينان قائمة المشاركين في «دبي للتنس»

غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، وواصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك تربعها في الصدارة بفارق كبير، أمام أقرب منافساتها البيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر.
وصعدت البرازيلية بياتريز مايا حداد مركزين لتحتل المركز الثاني عشر، كما صعدت الروسية ليودميلا سامسونوفا أربعة مراكز لتحتل المركز الخامس عشر، بينما تراجعت اللاتفية يلينا أوستبكو إلى المركز الرابع عشر.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم بتواجد البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10485 نقطة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6100 نقطة، ثم التونسية أنس جابر في المركز الثالث برصيد 5210 نقاط، فالأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 5000 نقطة، وجاءت الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس برصيد 4795 نقطة، ثم الأميركية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 3992 نقطة، بينما حلت اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3616 نقطة، فالروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3425 نقطة، ثم السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3275 نقطة، وأخيراً الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2860 نقطة.

أنس جابر
أرينا سابالينكا
جيسيكا بيجولا
آخر الأخبار
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©