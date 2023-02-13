شفيونتيك تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي

برلين (د ب أ)

غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، وواصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك تربعها في الصدارة بفارق كبير، أمام أقرب منافساتها البيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر.

وصعدت البرازيلية بياتريز مايا حداد مركزين لتحتل المركز الثاني عشر، كما صعدت الروسية ليودميلا سامسونوفا أربعة مراكز لتحتل المركز الخامس عشر، بينما تراجعت اللاتفية يلينا أوستبكو إلى المركز الرابع عشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم بتواجد البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10485 نقطة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6100 نقطة، ثم التونسية أنس جابر في المركز الثالث برصيد 5210 نقاط، فالأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 5000 نقطة، وجاءت الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس برصيد 4795 نقطة، ثم الأميركية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 3992 نقطة، بينما حلت اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3616 نقطة، فالروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3425 نقطة، ثم السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3275 نقطة، وأخيراً الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2860 نقطة.