تغييرات طفيفة في التصنيف العالمي للتنس

برلين (د ب أ)

واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز الستة الأولى.

وصعد الأميركي تايلور فريتز إلى المركز السابع على حساب الكندي فيليكس أوجه ألياسيم.

وقفز الإيطالي يانيك سينر ثلاثة مراكز، محتلاً المركز الرابع عشر بعدما توج بلقب بطولة مونبلييه المفتوحة أمس الأحد، بالفوز في المباراة النهائية على الأميركي ماكسيم كريسي.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة اليوم الاثنين بوجود الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7070 نقطة، يليه الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 6730 نقطة، ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الثالث برصيد 5940 نقطة، فالنرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5515 نقطة، تبعه الروسي أندريه روبليف في المركز الخامس برصيد 4065 نقطة، وجاء الإسباني رافاييل نادال في المركز السادس برصيد 3815 نقطة، بينما حل الأميركي تايلور فريتز في المركز السابع برصيد 3455 نقطة، ثم الكندي فيليكس أوجه ألياسيم في المركز الثامن برصيد 3260 نقطة، وتاسعاً حل الدنماركي هولجر رون برصيد 3136 نقطة، وخلفه البولندي هوبرت هركاتش في المركز العاشر برصيد 2950 نقطة.