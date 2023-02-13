نهيان بن مبارك يتوج بنشيتش بلقب بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

توجت السويسرية بليندا بنشيتش بلقب النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي اختتمت أمس الأول في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بعد ثمانية أيام من المنافسات المحتدمة التي شهدتها مختلف أدوار البطولة التي أُقيمت، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، وبمجموع جوائز 780 ألف دولار.

وفازت بنشيتش في اللقاء النهائي على المصنفة الـ 19 عالمياً الروسية ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 1/6 – 7/6 – 6/4، لتحصل على جائزة مالية قيمتها 120,150 ألف دولار و470 نقطة، وعقب فوزها بلقب البطولة أصبحت بنشيتش في المركز التاسع في التصنيف العالمي الجديد، مُحققة الفوز الثامن في مسيرتها الاحترافية، والبطولة الثانية لها في العام بعد فوزها ببطولة أديلايد الدولية 2 للتنس.

كما توجت البرازيلية لويزا ستيفاني والصينية شواي تشانج بمنافسات زوجي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد الفوز في المباراة النهائية على اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو تشينج بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 3/6 – 6/2 – 10/8.

وتوج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الفائزات خلال حفل توزيع الجوائز بحضور الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم - رئيس اتحاد التنس، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وفيكي جونارسون مدير فعاليات رياضة التنس في شركة أي إم جي، ونايجل جوبتا- مدير البطولة، وروبرتو رانييري مشرف رابطة لاعبات التنس المحترفات، وكلير وود حكم البطولة.

وأهدى حميد الشمري لوحة فنية لمسؤولي رابطة لاعبات التنس المحترفات، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها.

وقال حميد الشمري: «نتقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزات في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للاعبات التنس المحترفات، لقد استمتعنا بمشاهدة أقوى منافسات رياضة التنس العالمية على مدار أسبوع. كما نتوجه بالشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين مُمثلين في مجلس أبوظبي الرياضي، ورابطة لاعبات التنس المحترفات، وشركة أي إم جي على دعمهم المستمر لضمان نجاح البطولة».

وأعلنت مبادلة عن التبرع بإجمالي مبيعات التذاكر للدور النهائي ونصف النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات لصالح حملة «جسور الخير» والتي تتجاوز قيمتها مليون درهم.

من جانبه قال عارف حمد العواني: «يعد النجاح الذي حققته بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس إنجازاً كبيراً يضاف إلى السجل الحافل الذي اشتهرت به إمارة أبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، فضلاً عن دعم جهودنا المتواصلة لإلهام جيل الشباب الرياضي على مستوى المنطقة».

وأضاف: «تعتبر البطولة حدثاً رياضياً دولياً ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، وشكلت البطولة حدثاً رياضياً استثنائياً ضمن أجندة الفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي، نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين على جهودهم المبذولة لدعم استضافة الحدث العالمي ونتطلع إلى مزيد من النجاح والتميز لهذه البطولة خلال السنوات القادمة».

وقالت فيكي جونارسون: «سعدنا بالترحيب بآلاف المشجعين الذين حرصوا على حضور النسخة الافتتاحية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة ومشاهدة الأداء الرائع لأبرز اللاعبين العالميين في مدينة زايد الرياضية، لقد استمتعنا جميعاً بمنافسات قوية بين نخبة من أبرز الرياضيين، إلى جانب الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار فترة البطولة، والتي شكلت حدثاً مثالياً لاستقطاب الجمهور من مختلف الأعمار. نتوجه بالشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين على دعمهم المتواصل لضمان نجاح البطولة، ونتطلع سوياً لاستضافة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس مرة جديدة في عام 2024».

وقالت السويسرية بليندا بنشيتش الفائزة بلقب النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس: «سعيدة جداً بفوزي وأدائي بشكل عام، لقد كانت مباراة نهائية صعبة ولكنني سعيدة بتخطيها وتحقيق الفوز على سامسونوفا والفوز باللقب. في بعض الأحيان يكون من السهل أن أفقد التركيز والابتعاد ذهنياً، لكنني شعرت بحالة جيدة حقاً، خاصة بفضل الدعم من فريقي الذي حرص على دفعي إلى الأمام دائماً».

وعلقت البرازيلية ستيفاني عقب فوزها بـ «الزوجي» قائلة: «لقد كانت مباراة رائعة وسعيدة بالفوز باللقب مع شواي تشانج التي استمتعت باللعب معها هذا الأسبوع. أود أن أشكر مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي على إقامة بطولة رائعة والفريق بأكمله، وآمل أن أعود مرة أخرى العام المقبل للمشاركة من جديد».