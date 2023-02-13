برعاية منصور بن زايد.. كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة الأحد المقبل

أبوظبي (وام)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة يوم الأحد المقبل سباق النسخة الـ 24 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، التي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأكمل فريق العمل بالقرية ترتيبات تنظيم البطولة الغالية، من خلال توفير كل الدعم الفني واللوجستي للمشاركين، وتجهيز المسارات الخاصة بالسباق الذي تصل مسافته إلى 160 كلم على 6 مراحل، وهو من السباقات الكبرى، التي تجذب نخبة الفارسات والفرسان في كل دورة للقيمة السامية للبطولة، وجوائزها المتميزة.

وتم عمل تصميم جديد للكأس في هذه الدورة، يمثل تحفة فنية رائعة تحمل كل جماليات ومعاني البطولة، ويحصل البطل على نسخة الكأس الذهبية، وينال صاحب المركز الثاني الكأس الفضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على الكأس البرونزية.

وتتضمن النسخة الجديدة برنامجاً لفعاليات متنوعة لضيوف البطولة منها رحلة سفاري، وزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر، وقصر الوطن، ومهرجان الشيخ زايد.

وتجرى يوم السبت المقبل عمليات الفحص البيطري للخيول المشاركة بعد اعتمادها استعداداً لخوض السباق الذي يقام في اليوم التالي، حيث تقرر أن ينطلق السباق في الساعة السادسة والنصف صباحاً، ومن المنتظر أن تكون الانطلاقة بصورة مختلفة، وغير مسبوقة، ويحمل الفارس أحمد الشحي لقب البطولة الذي توج به في النسخة الـ 23 على صهوة الجواد «أريزونا» لإسطبلات البوادي.

وتعقد اللجنة المنظمة للسباق، مؤتمراً صحفياً في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل بفندق منتجع الوثبة، للحديث عن تفاصيل البطولة، والجوانب الفنية والتنظيمية، كما يقام حفل عشاء لضيوف البطولة بفندق منتجع الوثبة.

وسجل سباق البطولة الغالية، منذ انطلاقته في أول مسابقة له في العام 2000 نجاحات كبيرة وسمعة طيبة، جعلت الكثير من الفرسان المتميزين المحليين والعالميين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، فضلاً عن دول أميركية، وأوروبية ومن أستراليا، وآسيا، يحرصون على المشاركة تقديراً واحتفاءً بهذه الكأس الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، كما كان للسمعة الطيبة لهذا السباق بالغ الأثر في تحول الإمارات لتصبح منصة لأقوى سباقات القدرة في العالم.

وأعرب مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عن فخر القرية بتنظيم واستضافة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في كل عام، وهي البطولة الغالية التي تجتمع نخبة الفرسان والفارسات للمنافسة على التتويج بالكأس الغالية.

وثّمن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، مشيراً إلى أن دعم سموه لهذه البطولة جعلها من أهم سباقات القدرة على مستوى العالم، وتتصدر المشهد في روزنامة كل موسم. وأضاف أنه في كل موسم نحتفل بهذه البطولة الغالية وتتشرف قرية الإمارات العالمية بالوثبة بتنظيمها واستضافتها، والتي ظلت تشهد مشاركة كبيرة ونجاحات فنية وتنظيمية ولوجستية متميزة، وقد أكمل فريق العمل بالقرية التجهيزات كافة لإخراج البطولة في أبهى صورة، من خلال توفير كل ما يحتاجه كل مشارك وفق أعلى درجات الجودة والترتيب، فقد ظل الفريق في حالة عمل مستمر وسيظل يعمل بكل جد واجتهاد خلال فعاليات البطولة لأجل الوصول بالحدث إلى النجاح المأمول.