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مركز الدراجة العربي يعتمد برامج 2024

مركز الدراجة العربي يعتمد برامج 2024
13 فبراير 2023 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة مركز الدراجة العربية التابع للاتحاد العربي للدراجات عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات رئيس مجلس إدارة المركز، وحضور الدكتور محمد وجيه عزام النائب الأول للرئيس والدكتورة ريمة محمد الحوسني النائب الثاني وأعضاء مجلس الإدارة عبد الله الوثلان والدكتور نور الدين التريكي وفاتشيه زادوريان.
واستعرض الاجتماع الذي أشرف على تنظيمه المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي مدير عام المركز ونسقه فنياً محمد فادي كلش السكرتير التنفيذي بالمركز، جميع بنود جدول الأعمال، والتي كان من أبرزها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين، واعتماد الخطط والبرامج التدريبية والمؤتمرات المقترحة للاتحادات الوطنية العربية للعامين الحالي 2023 و2024، بالإضافة لمشروع الميزانية التقديرية للعام الجاري.
ورفع مقترح لمجلس إدارة الاتحاد العربي بتعديل مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالمركز من سنتين إلى 4 سنوات، بما يتزامن مع دورة مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات، بما يضمن تنفيذ التوجيهات الموجهة إليه من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد باعتبارهما السلطة العليا المشرفة على أعمال المركز، وبما يلبي احتياجات الاتحادات الوطنية الأعضاء من البرامج والورش التدريبية.
وأكد مجلس إدارة المركز أهمية تكاتف الجهود بين الاتحادات الوطنية والمركز لضمان تطوير الكوادر البشرية في كافة تخصصات رياضة الدراجات.

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