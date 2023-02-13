الثلاثاء 14 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الحبتور يتوج بكأس باناكور للبولو

الحبتور يتوج بكأس باناكور للبولو
13 فبراير 2023 14:30


دبي (الاتحاد)
أحرز فريق الحبتور كأس باناكور للبولو بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الإمارات بنتيجة 10 مقابل سبعة أهداف ونصف، في مباراة قوية ثأر فيها فريق الحبتور من منافسه ورد اعتباره من خسارته في كأس دبي الفضية، فيما فاز فريق ذئاب دبي كافو على فريق أوربيس بنتيجة 4-2 ونال كأس الترضية.
كانت البطولة قد شهدت مشاركة 4 فرق هي الإمارات والحبتور وأوربيس وذئاب دبي كافو، وضمت الفرق 16 لاعباً محترفاً، إلى جانب اللاعبين المحليين المصنفين وغير المصنفين، ومثل فريق الحبتور البطل محمد الحبتور وكارلوس أوللا وخلف الحبتور وسانتوس اريارتي، بينما مثل فريق الإمارات الشيخة علياء آل مكتوم ولوسيرو كارليتوس ولوكاس مونتيفردي وكيلي سميث، وتأتي أهمية البطولة كونها تسبق منافسات الكأس الذهبية الحدث الأبرز للبولو في المنطقة وتعد بمثابة تحضير وإعداد لها.

أخبار ذات صلة
«الحبتور للبولو».. رعاية ممتدة مع «أيفزا»
مؤتمر صحفي يكشف تفاصيل «ذهبية دبي للبولو»
البولو
كأس الحبتور رويال للبولو
كأس دبي الفضية للبولو
منتجع الحبتور للبولو
آخر الأخبار
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©