الحبتور يتوج بكأس باناكور للبولو



دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور كأس باناكور للبولو بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الإمارات بنتيجة 10 مقابل سبعة أهداف ونصف، في مباراة قوية ثأر فيها فريق الحبتور من منافسه ورد اعتباره من خسارته في كأس دبي الفضية، فيما فاز فريق ذئاب دبي كافو على فريق أوربيس بنتيجة 4-2 ونال كأس الترضية.

كانت البطولة قد شهدت مشاركة 4 فرق هي الإمارات والحبتور وأوربيس وذئاب دبي كافو، وضمت الفرق 16 لاعباً محترفاً، إلى جانب اللاعبين المحليين المصنفين وغير المصنفين، ومثل فريق الحبتور البطل محمد الحبتور وكارلوس أوللا وخلف الحبتور وسانتوس اريارتي، بينما مثل فريق الإمارات الشيخة علياء آل مكتوم ولوسيرو كارليتوس ولوكاس مونتيفردي وكيلي سميث، وتأتي أهمية البطولة كونها تسبق منافسات الكأس الذهبية الحدث الأبرز للبولو في المنطقة وتعد بمثابة تحضير وإعداد لها.