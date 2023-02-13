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ستريدوم يقتحم «توب 5» في ترتيب «السباق إلى دبي»

ستريدوم يقتحم «توب 5» في ترتيب «السباق إلى دبي»
13 فبراير 2023 14:00

 
دبي (الاتحاد)
اقتحم الجنوب أفريقي أوكي ستريدوم المراكز الخمسة الأوائل «توب 5» في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعد فوزه بلقب بطولة سنغافورة كلاسيك.
تقدم ستريدوم 14 خطوة لينتقل إلى المركز الرابع في تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما جمع 460 نقطة بفوزه بلقب بطولة سنغافورة، بـ 19 ضربة تحت المعدل، ليصبح إجمالي رصيده هذه الموسم 816.6 نقطة جمعها في 8 بطولات هذا الموسم.
واستفاد الفنلندي سامي فاليماكي من حلوله بالمركز الثاني في بطولة سنغافورة برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط، ويرفع إجمالي رصيده إلى 707.5 نقطة في المركز الخامس لترتيب (السباق إلى دبي).
وكان الألماني مارسيل شنايدر، الذي حقق المركز الثالث في بطولة سنغافورة، صاحب أكبر خطوات تقدم في الترتيب هذا الأسبوع بـ 87 خطوة، ليصبح بالمركز 49 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 187 نقطة.
ويتنافس اللاعبون على مدار الموسم في 39 بطولة تقام في 26 دولة، لحجز بطاقات التأهل إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل، علماً أن الموسم الحالي شهد إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.

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