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الرياضي

حتا يحتفظ بصدارة الأولى في «الجولة الفقيرة»

حتا يحتفظ بصدارة الأولى في «الجولة الفقيرة»
13 فبراير 2023 13:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

احتفظ حتا بصدارته لترتيب دوري الدرجة الأولى بنهاية «الجولة 21»، التي تعد الأفقر تهديفياً في الموسم الحالي 2022- 2023، بعدما شهدت تسجيل 15 هدفاً فقط في المباريات الثماني، كأقل محصلة مقارنة بـ 18 هدفاً في الجولة العاشرة، مقابل 34 هدفاً في الجولة السابعة والتي تعد الأعلى تهديفاً.
وشهدت «الجولة 21» فوز حتا على مضيفه جلف اف سي 2-1، ودبا الحصن على سيتي 1-0، والحمرية بتفوقه على الذيد 3-1، والرمس على حساب الجزيرة الحمراء 2-0، وبينونة أمام فرسان هسبانيا 2-1، فيما سيطر التعادل على مواجهات مسافي ومصفوت، والفجيرة والعروبة بدون أهداف، والتعاون والعربي 1-1.
وبدا من اللافت صيام 6 أندية عن التسجيل في الجولة، ممثلين في مسافي، مصفوت، الجزيرة الحمراء، سيتي، الفجيرة، والعروبة، في الوقت الذي شهدت فيه مباراة الحمرية والذيد أكبر فوز في الجولة بتغلب الأول على الثاني 3-1.
وحافظ «الإعصار» على صدارته لترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، فيما استغل دبا الحصن غياب منافسه الإمارات عن الجولة بداعي الراحة، ليصعد إلى مركز الوصافة برصيد 41 نقطة من 20 مباراة، مقابل 38 للصقور الثالث من 19 مباراة، فيما بقى الحمرية رابعاً بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة.
وتنطلق الجولة المقبلة 22 لدوري الأولى الجمعة المقبل بمواجهة مبكرة تجمع سيتي وبينونة، ويلتقي السبت الذيد ومسافي، الرمس والتعاون، فرسان هسبانيا والجزيرة الحمراء، فيما تختتم الجولة الأحد بأربع مباريات تجمع حتا والفجيرة، العربي والحمرية، العروبة ودبا الحصن، الإمارات وجلف اف سي.

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ترتيب فرق الصدارة
حتا، 40 نقطة
الإمارات، 38
دبا الحصن، 38
الحمرية، 33

أهداف دوري الأولى
الجولة الأولى: 23
الجولة الثانية: 21
الجولة الثالثة: 26
الجولة الرابعة: 25
الجولة الخامسة: 25
الجولة السادسة: 22

دوري الدرجة الأولى
حتا
رابطة المحترفين
اتحاد الكرة
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