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سوبر بول.. إما أن تفوز أو تتعلم!

سوبر بول.. إما أن تفوز أو تتعلم!
13 فبراير 2023 11:33

واشنطن (أ ف ب) 

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ريهانا تعود إلى «سوبر بول»

توج كانساس سيتي تشيفس بطلاً لمسابقة «سوبر بول» في كرة القدم الأميركية بفوزه على فيلادلفيا ايجلز 38-35 في النهائي، الذي أقيم في جليندل (ولاية اريزونا، واللقب هوة الثالث لتشيفس بعد عامي 1970 و2020 علماً بأنه خسر نهائي عام 2021 أيضاً.
وتخطى باتريك ماهومز إصابة في الكاحل ليقود فريقه إلى التتويج، واختير أفضل لاعب في المباراة.
وخشي أنصار تشيفس من الأسوأ عندما أصيب ماهومز قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنه تحامل على أوجاعه ليقلب تأخر فريقه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الأول إلى فوز بفارق 3 نقاط في نهاية المباراة.
وقال ماهومز بعد التتويج: «قلت قبل المباراة بأن لا شيء سيمنعني من الابتعاد عن الملعب. كنت مدركاً بأن لن أخرج من المباراة على الرغم من أن الإصابة في كاحلي ازدادت سوءاً خلال المباراة. سأهتم بهذا الأمر خلال فترة الاستراحة استعداداً للموسم الجديد».
وأثبت ماهومز الذي توج بلقبه الثاني بأنه خير خليفة لأسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي الذي أحرز اللقب 7 مرات.
أما نجم ايجلز جايلن هورتس فقال بعد المباراة وبدا محبطاً: «إما أن تفوز أو تتعلم. أنا فخور بهذا الفريق. بطبيعة الحال، كان لدينا هدف نريد تحقيقه لكننا لم ننجح في ذلك».
وشهدت الاستراحة بين شوطي المباراة إحياء النجمة الشهيرة ريهانا حفلاً غنائياً في أول ظهور لها منذ ست سنوات.

 

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