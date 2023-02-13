«الفرسان» يستعرض في صدارة «دوري 21» برباعية «العنابي»



معتصم عبدالله (دبي)

حسم الفوز بنتيجة 4-1، قمتي الجولة 16 لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بعدما عزز شباب الأهلي صدارته للترتيب بالتفوق على ضيفه الوحدة 4-1، وعاد العين «الخامس» بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه الجزيرة «الثالث» بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي شهدت فيه بقية مباريات الجولة فوز الشارقة «الوصيف» على عجمان، ودبا «الرابع» أمام مضيفه الوصل 2-1، وحسم التعادل 2-2 مباراة بني ياس والبطائح، و1-1 في مباراة اتحاد كلباء والظفرة، و0-0 في مواجهة خورفكان والنصر.

وكرر «الفرسان» في المواجهة أمام ضيفه «العنابي» على استاد مكتوم بن راشد، نتائجه العريضة بالفوز 4-1، بعد انتصاره في الدور الأول أمام نفس المنافس 5-0، ويدين شباب الأهلي بانتصاره الـ 12 في سجله لأهداف الثلاثي مالك سيلا في الدقيقة 5، عبد العزيز البلوشي «ثنائية» في الدقيقتين 44 و78، وخالد الأصبحي 55.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 39 نقطة مبتعداً بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الشارقة «الوصيف» والذي تغلب بدوره على مضيفه عجمان 2-1، وتقدم «الملك» بالهدف الأول بوساطة خليفة عبدالرحمن في الدقيقة 35، وأدرك حسين عبدالرحمن التعادل للبرتقالي في الدقيقة 51، قبل أن يسجل اياو ماووتو هدف الفوز بعد ثوانٍ من دخوله بديلاً في الدقيقة 73.

وتراجع الجزيرة إلى المركز الثالث بعدما بقي برصيد 30 نقطة، بالخسارة أمام ضيفه العين 1-4، وأنهى «الزعيم» الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف بوساطة ناصر الشكيلي في الدقيقة 19، وعيسى خلفان «هدفين» في الدقيقتين 42 و45، وقلص مامادو كوليبالي الفارق لأصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 52، لريد العين بالرابع في الدقيقة 67 بوساطة بابي نيانج، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس.

وعلى استاد زعبيل بنادي الوصل، استعاد دبا ذاكرة الفوز الغائبة في الجولتين الماضيتين بالتفوق على أصحاب الأرض 2-1، ورفع «النواخذة» رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، مقابل 17 للإمبراطور «العاشر»، في المقابل سيطرت نتائج التعادل على بقية مواجهات الجولة في مباريات اتحاد كلباء والظفرة 1-1، خورفكان والنصر 0-0، بني ياس والبطائح 2-2.



نتائج الجولة 16

شباب الأهلي - الوحدة، 4- 1

اتحاد كلباء - الظفرة، 1- 1

عجمان - الشارقة، 1- 2

خورفكان - النصر، 0- 0

بني ياس - البطائح، 2- 2

الوصل - دبا، 1- 2

الجزيرة - العين، 1- 4

ترتيب فرق الصدارة

شباب الأهلي، 39 نقطة

الشارقة، 30

الجزيرة، 30

دبا، 29