منتخب الجودو يشارك في البطولة العربية بـ 5 لاعبين

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخب الجودو في فعاليات البطولة العربية الـ 21 لمنتخبات الرجال للجودو التي تستضيفها الدوحة القطرية خلال الفترة من الأول مارس وحتى الخامس المقبل من عام 2023.

واعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، قائمة منتخبنا المشارك في البطولة المقبلة التي تضم 5 لاعبين وهم: جورام ارام، وسعيد النقبي، خليفة الحوسني، حارب عبد الرحمن ومنصور عبد الرحمن حسب أوزانهم، وتمت مخاطبة أنديتهم بهذا الاختيار لتمثيل «جودو الإمارات» في البطولة، بجانب مدرب منتخب الشباب الياباني اشيدو كوكي.

ويتضمن برنامج البطولة العربية عقب تأكيد مشاركات المنتخبات الأعضاء فور وصولها الدوحة والتسجيل للمشاركة في اجتماع أهلية اللاعبين المقرر عصر الثاني من مارس، ثم اجتماع الحكام والميزان الرسمي للمشاركين في منافسات الوزن الخفيف على مستوى الرجال والسيدات، على أن تبدأ منافسات الدور التمهيدي صباح يوم الجمعة الثالث من مارس، وسيكون الافتتاح الرسمي عصر نفس اليوم وتعقبه مباريات الأدوار النهائية.

وتحدد صباح يوم السبت 4 مارس موعداً للأدوار التمهيدية للوزن الثقيل والمتوسط، بجانب أدوار الترضية، فيما تشهد الفترة المسائية منافسات الأوزان على الميداليات البرونزية ثم المباريات النهائية في اليوم التالي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي على ضرورة المشاركة الإيجابية والمساهمة في إنجاح البطولة العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية، على أن يقوم المدرب الياباني كوكي بالطواف على اللاعبين المختارين خلال تدريبات أنديتهم لصعوبة تجمعهم في مكان واحد بوقت مبكر لظروف تفريغهم الآن، متمنياً لمنتخب الأمل التوفيق.