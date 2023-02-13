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الرياضي

الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا: لست مستعداً الآن لتعليق الحذاء!!

الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا: لست مستعداً الآن لتعليق الحذاء!!
13 فبراير 2023 10:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

رفض المهاجم الفرنسي أولييفيه جيرو «36عاماً» مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، رفضاً باتاً إعلان إعتزاله اللعب الدولي وأبدى رغبته في الإستمرارطالما أنه قادرعلى ذلك بدنياً وفنياً وذهنياً. وقال في حديث للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي: لست مستعداً الآن لتعليق الحذاء أو خلع قميص المنتخب الذي أعشقه من كل قلبي. 

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وأضاف قائلاً: أبداً أبداً لم تنته بعد مغامرتي مع «الديوك» وأتمنى خوض المزيد من المباريات الدولية، وتابع جيرو بطل العالم المتوج بمونديال 2018 بروسيا، ووصيف بطل العالم في مونديال قطر 2022، قائلاً: مازلت أمتلك الرغبة والدافع والحافز للاستمرار، وأشعر بأنني في كامل الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية، وأنا تحت أمر المديرالفني ديدييه ديشامب في أي وقت، لأنني أعتبر نفسي لاعباً في منتخب بلادي.
تصريحات جيرو إختلفت قليلاً عن تلك التي أدلى بها قبل شهر والتي لم تكن بمثل هذا الوضوح، عندما قال وقتها: لا أعرف بالضبط متى أعتزل ومازلت أفكرفي الأمر، مضيفاً: كل شيء قابل للحدوث ولكن طالما إنني لم أعلن إعتزالي اللعب الدولي رسمياً، فهذا معناه إن المدير الفني يمكنه إستدعائي وقتما يشاء.
وبهذا التأكيد على الإستمرار من جانب جيرو، بات واضحاً إنه لن يسير على نهج زملائه الآخرين الذين أعلنوا إعتزالهم اللعب الدولي مؤخراً وفي مقدمتهم حارس المرمى المخضرم هوجو لوريس كابتن المنتخب، والحارس البديل ستيف مانداندا، وقلب الدفاع رافائيل فاران، ومعهم المهاجم الهداف كريم بنزيمة الذي إنسحب في اللحظة الأخيرة من معسكرالمنتخب قبل بدء مباريات كأس العالم الأخيرة بسبب الإصابة وعاد إلى مدريد، ومن هناك أعلن إعتزاله اللعب الدولي.
ويتجمع منتخب فرنسا في منتصف الشهرالقادم قبل مواجهة منتخب هولندا يوم 24 مارس في سان ديني، في إطار إفتتاح التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ «يورو 2024. ومن المنتظرأن يعلن ديشامب قائمة المنتخب قبل هذه المباراة بأسبوع واحد.
أوليفييه جيرو المولود في 30 سبتمبر1986، سبق له اللعب لأندية مونبلييه وأرسنال وتشيلسي، وهوالهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 53 هدفاً متفوقاً بذلك على تيري هنري»51 هدفاً«وأنطوان جريزمان»42 هدفاً . 

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