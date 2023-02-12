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الشارقة إلى «القمة» في «لعبة الكراسي»

الشارقة إلى «القمة» في «لعبة الكراسي»
13 فبراير 2023 03:04

معتصم عبدالله (دبي)

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عاد «الملك» الشرقاوي إلى اعتلاء قمة «دوري أدنوك للمحترفين»، بنهاية «الجولة 16»، بفوزه العريض على ضيفه عجمان بـ «رباعية» نظيفة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، مستفيداً من تعثر منافسه شباب الأهلي بالتعادل 1-1 أمام مضيفه الوحدة، ضمن الجولة ذاتها، ليتراجع ترتيب «الفرسان» إلى مقعد «الوصافة».
وتواصلت «لعبة الكراسي الموسيقية» على صعيد فرق المقدمة، باستثناء محافظة الوصل على مركزه الثالث في الترتيب، بفوزه الثمين على مضيفه دبا 1-0، بعدما تراجع «العنابي» إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بتعادله مع شباب الأهلي 1-1.
في المقابل، اقتحم العين مربع الصدارة، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الجزيرة إلى فوز 3-2، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع، مقابل 27 نقطة لـ «فخر أبوظبي» السادس.
وأشعلت استعادة الشارقة لصدارة الترتيب المنافسة المثيرة في سباق المقدمة، ويعد «الملك» الفريق الأكثر اعتلاءً للقمة في الموسم الحالي، بداية من الجولات الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة، قبل أن يعود إليها لفترة قصيرة بنهاية الجولة السابعة، وصولاً إلى الجولة 12، قبل أن تنتقل الصدارة في الجولات الثلاث الماضية لشباب الأهلي، وتعود مجدداً في قبضة «الملك» بنهاية «الجولة 16».

الشارقة
الجولة 16
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
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