إلياس حبيب يهدي الإمارات إنجازاً تاريخياً على حساب بطل العالم

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي منافسات بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، بنجاحات مبهرة وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات الاتحاد أرينا، بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة من فئات مختلفة، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ورئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، وإسبن لاند نائب الرئيس والأمين العام للرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينج، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ودوناتو ميلانو عضو مجلس إدارة الرابطة، ومحمد بوخاطر نائب رئيس اتحاد الملاكمة، وطارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي للاتحاد، وناصر خميس المري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وتمكن البطل إلياس حبيب علي من حسم نزاله الذي جمعه ببطل العالم مايكل ويكيلينج ليهدي الإمارات إنجازاً تاريخياً على صعيد رياضة الكيك بوكسينج. ورغم التكافؤ الكبير تفوق إلياس بالأداء القوي في ختام الجولة الثالثة بإجماع الحكام.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي: «بداية نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعمه السخي لنهضة رياضة الكيك بوكسينج والمواي تاي ودوره الريادي، الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الإنجازات والنجاحات على صعيد المشاركات لأبطال المنتخبات الوطنية والمحافل الدولية «.

وأضاف: «سعدنا بمشاركة نخبة الرياضيين العالميين في أولى بطولات الموسم الجديد للكيك بوكسينج للمحترفين، بالإضافة إلى الحضور الكبير للمشجعين في صالة الاتحاد أرينا، لتواصل الإمارات والعاصمة أبوظبي تعزيز مكانتهما في عالم الرياضات القتالية، وصولاً إلى تحقيق الريادة الكاملة على صعيد المنطقة والعالم، ونسعى للاستفادة من هذه السمعة المتميزة بهدف توسيع حضور رياضة الكيك بوكسينج في المنطقة.

بدوره عبّر إلياس حبيب علي عن سعادته البالغة بالإنجاز مضيفاً:» كان النزال رائعاً ومعقداً أمام بطل العالم، إلا أنني قضيت الفترة الماضية أتابع أسلوبه وتقنياته القتالية، وكان للجهاز الفني الأثر الأكبر في إعدادي الأمثل لهذه المواجهة. سأواصل استعداداتي خلال الأسابيع القادمة للمشاركة في البطولة العربية هنا في أبوظبي».

وفي النزال الأول خلال الأمسية ألحق الإماراتي محمد تويزي أول هزيمة بالأوزبكي إبراهيم مامات كولوف، بعد تفوقه بالنقاط وبإجماع الحكام، وحول الإنجاز، قال تويزي: «سعيد لتحقيق الفوز على خصم صعب قاتل حتى النهاية، لكنني لعبت على نقاط ضعفه، وتمكنت من جمع عدد أكبر من النقاط، وأهدي هذا الفوز إلى عائلتي والجهاز الفني وأسرة الاتحاد، وأبدأ من الآن تحضيراتي للبطولة العربية الشهر المقبل في أبوظبي».

وفاز التركي فيدات هدوك على المولدوفي ليليان بوركورينو، وزكريا أحمامو على أحمد طنطاوي، المغربي وليد الكحل على الجزائري عبدالله شكيل، والماليزية جوزيفين تان على البلجيكية أميمة أهرو، والعراقي علي رحيم على الفرنسي لورينزو سمارتينو، والتركي علي كيلات على المغربي أسامة عسلي، والإسباني أيوب بوخيلي على الإماراتي أمين المعتصمي، والبرتغالية سارة راكيل على مواطنتها إيناس كوريا، والبرتغالي رودريجو ماركيز على الأسباني أيتور رودريجيز، والبرتغالي ميجيل تريندادي على الأثيوبي كيبروم نيجيز، والإسباني جوردي ريكيو على الفرنسي ماجد أماروش، والإيطالي إيفان ناكاري على المغربي أنس أحمدوش، والتركي فيدات هدوك على المولدوفي ليليان بوركورينو.