برينتفورد يستنكر الهجوم على توني

لندن (د ب أ)

كشف نادي برينتفورد عن تعرض مهاجمه إيفان توني للإساءة العنصرية مجدداً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تسجيله هدف التعادل في شباك أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن توني سجل هدفاً لم يكن من المفترض احتسابه، حيث أظهرت لقطات تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تسلل زميله كريستيان نورجارد خلال الهدف، لكن الهدف تم احتسابه لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1.

وذكر منشور في الحساب الرسمي لبرينتفورد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعد مباراة أرسنال مباشرة، تلقى إيفان توني رسائل عديدة تحمل إساءات عنصرية مباشرة عبر حسابه على إنستجرام".

وأضاف النادي اللندني في بيانه: "نشعر بالاشمئزاز والحزن من تعرض إيفان لهذا الموقف مجدداً". من جانبها، استنكرت رابطة الدوري الإنجليزي الهجوم العنصري على توني ودعمت اللاعب وناديه. وذكرت الرابطة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا يجب أن يتعرض أي شخص للإساءة من النوع الذي تعرض لها إيفان توني، لا مكان لذلك في كرة القدم أو في المجتمع، نحن ندعم إيفان والنادي في تحقيقاته بشأن الأمر".

وتابع: "رابطة الدوري الإنجليزي تدين جميع أشكال التمييز، كرة القدم للجميع".

ويحتل برينتفورد المركز الثامن برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.