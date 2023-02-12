«الحذرة» و«سعفة» يحلقان بكأسي الحقايق

دبي (الاتحاد)

شهدت تحديات رموز سن الحقايق، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، منافسة قوية بين مؤسسات هجن أبناء القبائل على 4 رموز غالية، بالإضافة إلى 16 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، وتنافست من خلال اليوم الثاني 2241 مطية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية.

ونالت «الحذرة» بشعار راشد محمد سعيد محمد مروشد أول الرموز في مهرجان ختامي المرموم، بحصولها على كأس الحقايق الأبكار المفتوح، وذلك خلال 5:44:7 دقيقة.

وتألق «قاصد» بشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في التحدي الرئيسي للحقايق الجعدان المفتوح، وانتزع البندقية عن جدارة واستحقاق بزمن بلغ 5:45:9 دقيقة.

وحسمت «سعفة» لعلي سعيد علي بن لوميه الكتبي تحدي هجن الإنتاج على كأس الحقايق الأبكار، وذلك بعد أن وصلت خط النهاية في 5:44:7 دقيقة.

وأهدى «شاهين» مالكه سيف سهيل نخيرة العفاري بندقية الحقايق الجعدان للإنتاج، وذلك في رابع الأشواط خلال 5:45:1 دقيقة.

وكان ميدان المرموم قد استضاف بالفترة الصباحية، تحديات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 26 شوطاً، بينها 14 شوطاً خصصت لهجن الإنتاج، لمسافة 4 كيلومترات.

وحسمت «الخوارة» بشعار هادي سعيد جمهور الأحبابي التحدي الرئيسي للحقايق الأبكار للإنتاج، بوصولها خط النهاية خلال 5:52:6 دقيقة.

وتُوج «متوازن» بطلاً لثاني التحديات للحقايق الجعدان للإنتاج، ليهدي مالكه حارب مغير سالم العميمي الناموس الغالي خلال 5:49:5 دقيقة.

ولفت «متعب» لسلطان علي سلطان سالم الكتبي الأنظار بحصده أفضل توقيت في التحديات الصباحية لسن الحقايق، بعدما حسم لقب الشوط الثامن للحقايق الجعدان بزمن بلغ 5:45:8 دقيقة.

من ناحية أخرى، يصل المهرجان اليوم إلى محطة سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، ستخصص 10 أشواط منها لهجن الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية منافسة على 6 رموز على كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، و3 كؤوس للقايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.