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تولا أول النخبة وديدا بطلة السيدات في ماراثون دبي

تولا أول النخبة وديدا بطلة السيدات في ماراثون دبي
13 فبراير 2023 03:04

رضا سليم (دبي)

أحرز الإثيوبي أبديسا تولا أديرا المركز الأول في فئة الرجال المحترفين لمسافة 42.195 كيلومتر، في «النسخة 22» من ماراثون دبي الدولي السباق الأسرع في العالم، حيث أنهى السباق في 02:05:42 ساعة، تلاه الإثيوبي دريسا جيليت أولفاتا في المركز الثاني بزمن 02:05:51 ساعة، وحل الإثيوبي هايمانوت أليو إنجدايهو في المركز الثالث، بعد إنهائه السباق بزمن 02:05:57 ساعة. وفازت الإثيوبية ديرا ديدا يامي بالمركز الأول في سباق السيدات المحترفات، بعدما أنهت السباق في زمن 02:21:11 ساعة، تلتها مواطنتها روتي أجا سورا في المركز الثاني، خلال 02:21:24 ساعة، وحلت ثالثة الإثيوبية سيرانيش يرجا داجني في 02:21:59 ساعة.
وفي سباق 10 كيلومترات فاز بالمركز الأول في فئة الرجال، المغربي نعمان العيساوي خلال 29:00 دقيقة، تبعه مواطنه أنور الغوز بزمن 29:02 دقيقة، وحل الإثيوبي فيسة تاديز ثالثاً بزمن 29:02 دقيقة، وفي فئة السيدات، فازت الهندية سوربي مونجا بالمركز الأول في 29:14 دقيقة، تلتها النيجيرية أولوفيسايو جبري خلال 29:19 دقيقة، وحلت الشقيقتان الليبيتان سهيلة ورولا الحسيني في المركزين الثالث والرابع بزمن 30:30 دقيقة، و30:36 دقيقة.
وفي فئة أصحاب الهمم للرجال توج السويدي مارسيل هوج بالمركز الأول، في زمن بلغ 1:23:50 ساعة، تبعه الهولندي جيتز بليت في 1:24:28 ساعة، وحل الجنوب أفريقي تيان بوش ثالثاً بزمن 1:49:48 ساعة، وفي فئة أصحاب الهمم للسيدات، فازت البريطانية إيدن رينبو كوبر بالمركز الأول خلال 1:47:15 ساعة، تلتها السويدية باتريشيا إيكوس بزمن 1:56:53 ساعة، وحلت السويدية ألكساندرا هيبلينج ثالثة بزمن 1:57:27 ساعة.
توج معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في «النسخة 22» من ماراثون دبي الدولي السباق الأسرع في العالم، الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة إكسبو دبي، والذي شهد سيطرة إثيوبية على المراكز الأولى لسباق النخبة للرجال والسيدات، واستقطب الحدث العالمي الكبير مشاركة 16975 عداء، من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، وبلغ مجموع جوائزه أكثر من نصف مليون دولار.
وحضر التتويج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة راعي الماراثون، وأحمد الكمالي المنسق العام للماراثون، وبيتر كونيرتون مدير السباق.
وأشاد معالي مطر الطاير بالنجاح الذي حققته «النسخة 22» من ماراثون دبي العالمي، حيث أقيم الحدث للمرة الأولى في مدينة إكسبو دبي التي باتت معلماً حضارياً عالمياً، كما أصبحت مقراً لإقامة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ومن بينها ماراثون دبي الذي قدم لنا نسخة جديدة متميزة وناجحة في امتداد النجاحات التي حققتها «النسخة 21» الماضية.
وأشاد معاليه بجهود اللجنة المنظمة والقائمين على تنظيم الماراثون، مهنئاً إياهم بالنجاح الكبير الذي تحقق، مؤكداً أن الماراثون سيواصل حضوره الدائم ضمن أهم الأحداث السنوية التي تقام في دبي والمنطقة.

ماراثون دبي الدولي
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