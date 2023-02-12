تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار

ليدز (د ب أ)

يعتقد الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن ماركوس راشفورد، أحد أفضل المهاجمين في أوروبا خلال الوقت الحالي. وطالب تين هاج لاعبه بمواصلة شغفه بهز شباك المنافسين، بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى ليدز.

وعقب تعادل الفريقين 2 / 2 على ملعب أولدر ترافورد معقل يونايتد، يوم الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي، كانت مباراة الفريقين في المرحلة الـ23 للمسابقة، في طريقها للانتهاء بالتعادل من دون أهداف على ملعب إيلاند رود.

لكن راشفورد افتتح التسجيل ليونايتد في الدقيقة 80، ليرفع رصيده التهديفي مع الفريق إلى 21 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يضيف الأرجنتيني الصاعد أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأحرز راشفورد "25 عاماً" 13 هدفاً في 15 مباراة خاضها مع يونايتد منذ ختام نهائيات كأس العالم بقطر في ديسمبر الماضي، فيما يؤكد تين هاج أن هذا المستوى سيستمر طالما لم يتسلل الشعور بالرضا عن الذات لدى اللاعب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" تصريحات تين هاج عقب المباراة، حيث قال: "بشكل عام، تم توجيه سؤال لدي في أغسطس أو سبتمبر الماضي، بشأن اعتقادي بوجود لاعب في فريقي يمكنه تسجيل 20 هدفًا. لقد أكدت بأنني أعتقد أن راشفورد يستطيع القيام بذلك".

وأضاف تين هاج "الآن، إذا شعر أي لاعب بالرضا عن ذلك، فسوف يتوقف عن العمل لأن الرضا سيتحول إلى الكسل. يتعين على أي مهاجم أن يستمر في الاستثمار كل يوم".

واستدرك "ولكن عندما يحافظ راشفورد على الاستثمار ويواصل التركيز في كل مباراة وكسب الطاقة والثقة، فإنه سيسجل، وسيستمر في هز الشباك".

وتابع "لا أعرف أين سيتوقف الأمر ولكن ينبغي عليه أن ينتقل من مباراة إلى أخرى ويقوم بالأشياء الصحيحة خلال الأسبوع".

وأوضح "أعتقد أنه يجب علي كمدير فني، وكجهاز تدريبي دفعه للأمام ولكن في النهاية يأتي الأمر من اللاعب. وعندما يفقد التركيز سوف يتوقف عن التسجيل. الأمر واضح".

ورداً على سؤال عما إذا كان راشفورد هو أحد أفضل المهاجمين في أوروبا حالياً، قال تين هاج: "إنه بالتأكيد واحد منهم. لديه المهارات. كنت مقتنعاً به منذ اللحظة الأولى. لقد كنت متحمسًا حقاً للعمل معه. نعم، اعتقدت أنه يمكنني الاستفادة منه أكثر".

وشدد تين هاج "عندما يعمل بشكل جيد، سيسجل المزيد من الأهداف لأنه يمكنه التسجيل باليسار واليمين وبرأسه".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي من 23 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على الصدارة بعد خوضه 21 لقاء.

ويستعد مانشستر يونايتد حالياً لملاقاة مضيفه برشلونة الإسباني يوم الخميس القادم في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.