برشلونة يحكم قبضته على قمة «الليجا»

مدريد (د ب أ)

واصل برشلونة إحكام قبضته على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز عقبة جديدة في حملته الناجحة لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1 / صفر على مضيفه فياريال، في المرحلة الـ21 للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي واصل انتفاضته في البطولة بتحقيقه انتصاره الـ18 في المسابقة خلال الموسم الحالي والسادس على التوالي، إلى 56 نقطة في الصدارة.

ووسع برشلونة الفارق إلى 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يلعب مع ضيفه إلتشي يوم الأربعاء القادم في نفس المرحلة، بعد قدوم الفريق الملكي من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، التي توج بها للمرة الخامسة في تاريخه.

في المقابل، توقف رصيد فياريال، الذي تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتقمص بيدري دور البطولة في اللقاء عقب إحرازه هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 18، ليمنح فريق المدرب تشافي هيرنانديز قوة دفع لا بأس بها قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس القادم في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي. بهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه في لقاءاته أمام فياريال على ملعب "لاسيراميكا"، معقل الفريق الملقب بـ"الغواصات الصفراء"، للمباراة الرابعة على التوالي.