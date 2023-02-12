الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

برشلونة يحكم قبضته على قمة «الليجا»

برشلونة يحكم قبضته على قمة «الليجا»
13 فبراير 2023 02:25

مدريد (د ب أ)

واصل برشلونة إحكام قبضته على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز عقبة جديدة في حملته الناجحة لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1 / صفر على مضيفه فياريال، في المرحلة الـ21 للمسابقة. 

وارتفع رصيد برشلونة، الذي واصل انتفاضته في البطولة بتحقيقه انتصاره الـ18 في المسابقة خلال الموسم الحالي والسادس على التوالي، إلى 56 نقطة في الصدارة. 

أخبار ذات صلة
«الريال» يختار «بديل» أنشيلوتي!
كوكي يصل إلى «محطة المجد»

ووسع برشلونة الفارق إلى 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يلعب مع ضيفه إلتشي يوم الأربعاء القادم في نفس المرحلة، بعد قدوم الفريق الملكي من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، التي توج بها للمرة الخامسة في تاريخه. 

في المقابل، توقف رصيد فياريال، الذي تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 31 نقطة في المركز الثامن. 

وتقمص بيدري دور البطولة في اللقاء عقب إحرازه هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 18، ليمنح فريق المدرب تشافي هيرنانديز قوة دفع لا بأس بها قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس القادم في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي. بهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه في لقاءاته أمام فياريال على ملعب "لاسيراميكا"، معقل الفريق الملقب بـ"الغواصات الصفراء"، للمباراة الرابعة على التوالي.

برشلونة
الدوري الإسباني
فياريال
آخر الأخبار
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
دنيا
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
اليوم 07:38
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
الإمارات
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©